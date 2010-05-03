T24 - TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği görüşmelerinin 2. turunda, 5. maddenin görüşmelerine başlanmadan önce Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin ile Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç arasında usul tartışması yaşandı.



Genç’i yerine geçmesi konusunda uyaran Şahin, sıradaki konuşmacıya söz veriyor. Konuşmacının kürsüye çıkmasının ardından kendi Şahin’in mikrofonundan, “Yaa adam kafayı çekmiş…” sözleri duyuluyor ve ses kesiliyor. Görevliler durumu fark etmiş olacak ki, daha cümle tamamlanmadan mikrofon kapatıldı.



TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliğine ilişkin 2. turda, teklifin 5. maddesi üzerindeki görüşmelere başlanacağı sırada, Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin ile Tunceli Bağımsız milletvekili Kamer Genç arasında usul tartışması yaşandı.



Kamer Genç’in milletvekillerinin maddeler üzerinde değişiklik yapılması öneren gensoruların tamamının işleme alınmasını isterken, Şahin, içtüzükte böyle bir hükmün yer almadığını söyledi. Kamer Genç, bunun üzerine “Daha dün geldin, sen içtüzüğü ne bilirsin” sözleri tartışma yarattı. Mehmet Ali Şahin, Genç’e Meclis Başkanı'yla böyle konuşamayacağını belirtirken, yerine oturması konusunda uyardı. Tartışmanın sürmesi üzerine AKP Adıyaman Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Hüsrev Kutlu, Kamer Genç’in yanına gitti. Kutlu ile Genç bir süre tartıştı. Mehmet Ali Şahin, Genç’i davranışlarının normal olmadığını belirterek, yerine oturması konusunda uyardı. Daha sonra Kamer Genç’in yerine oturmasıyla görüşmeye devam edildi. Ancak konuşmak için kürsüye çıkan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici’nin konuşmasına başlarken, mikrofona Şahin’in ilginç bir konuşması yansıdı. Ekici’nin mikrofonunun sesini açması konusunda görevlileri uyaran Şahin, kendi mikrofonunun kapalı olduğunu düşündüğü bir anda, “Yaa adam kafayı çekmiş…” sözü duyuluyor. Şahin'in cümlesi tamamlanmadan hata fark edilerek mikrofon kapatılıyor.





