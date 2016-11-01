Ya Zabaleta ya Ivanovic

Galatasaray Manchester City’den Zabaleta veya Chelsea’de oynayan Ivanovic’ten birisini almak için ataklarını resmileştirecek.

Galatasaray'da kanayan yara sağ bek için ocak ayında mutlaka transfer yapılacak. Sabri'nin performansından memnun olmayan, önce Linnes sonra da Cavanda transferlerinden de istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, Manchester City'den Zabaleta veya Chelsea'de oynayan Branislav Ivanovic'ten birisini devre arasında renklerine bağlayacak.



Teknik Direktör Jan Olde Riekerink birkaç gün içinde tercihini yaparak, Galatasaray yönetimine kararını bildirecek.



Arjantinli oyuncu Zabaleta ile Sırp yıldız Ivanovic'in sözleşmeleri sezon sonu bitiyor. Kulüplerin para kazanmak isteyeceği için satışa sıcak bakma ihtimali çok yüksek.



Sarı-kırmızılılar da böylece minimum bonservis bedeli ile işi bitirmiş olacak.