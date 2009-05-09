Ya yardan ya serden vazgeçilecek



İspanyol spor gazetesi Marca, Bernd Schuster'in Galatasaray'a teknik direktör olarak gitmesi halinde, Saviola'nın sarı kırmızılı takıma transfer olma olasılığının bulunmadığını iddia etti.





Marca, Schuster'in Galatasaray'dan 2 yıllığına toplam 7 milyon Euroluk teklif aldığını ileri sürerek, ''Alman teknik direktör tekrardan bir takımın başına geçmek için sabırsızlanıyor. Ancak yanlış karar vermek istemiyor. Bu yüzden Galatasaray'ın projesini öğrenmeden karar vermeyecek'' diye yazdı.



Galatasaraylı yöneticiler ile Alman teknik adamın gelecek hafta bir görüşme yapacağı ve sarı-kırmızılıların geleceğe ilişkin planını Schuster'in beğenmesi halinde mayıs ayı sonuna kadar tarafların anlaşmış olacağı öne sürüldü.



Schuster'in Real Madrid'te teknik direktör olduğu dönemde forma şansı vermediği Saviola ile arasının iyi olmadığı bu yüzden de Galatasaray'ın Alman teknik direktörü başa getirmesi halinde Arjantinli futbolcuyu transfer etme olasılığının olmadığı kaydedildi.



''Sport'' adlı Katalan spor gazetesi ise hafta içinde verdiği bir haberde, Schuster ile Galatasaray'ın bir ön sözleşme imzalayıp anlaştıklarını, Alman teknik direktöre 1 yıl opsiyon bırakılıp 1 yıllığına 2 milyon Euro ödeneceğini iddia etmişti. Galatasaray yönetimi ise bu iddiayı yalanlamıştı.



