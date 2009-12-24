'Ya teknolojinizi paylaşın ya da terk edin!'

T24 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ülkesindeki yabancı otomobil şirketlerine "ya teknolojinizi yerel şirketlerle paylaşın ya da ülkeyi terk edin" uyarısında bulundu.



Chavez, Ford, General Motors, Toyota ve Fiat'a bir tören sırasında ültimatom verdi, Venezuela'da fabrikaları olan yabancı otomobil şirketlerinden bu uyarıya herhangi bir karşılık gelmedi.



Taleplerinin karşılanmaması durumunda ise Chavez, "Sizi toplanıp ayrılmaya davet ediyorum. Buraya Rusları, Belarusluları ve Çinlileri getiririm" dedi.



Chavez, ülkesinde belli başlı çimento, petrol, kahve ve elektrik sektöründeki şirketleri kamulaştırdı.



Fiat'ın kontrolündeki Chrysler, General Motors, Ford, Toyota, Mitsubishi, Mack ve Iveco Venezuela'da araç üretiyor.



Geçen yıl Venezuela'da 135 bin 42 adet otomobil ve kamyon üretildi.



