T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, anayasa paketinin tümü üzerinde yapılacak son oylama öncesi topladığı milletvekillerine duygusal bir konuşma yaparak, “Beni mahcup etmeyin, ya tarih yazacaksınız ya tarih olacaksınız. Paket geçmezse çeteler, mafyalar sevinir, halk üzülür. Kimi sevindirdiğinize, kimi üzdüğünüze bakın. Oyunu bozalım. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bu işi bitirelim” dedi. Başbakan’ı mahcup etmeyen AKP'liler de anayasa teklifini Meclis’ten 336 oyla geçirdiler.





Teröre dikkat çekti



Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda reddedilen 8. maddenin oylaması öncesi yaşananlara bakılması halinde neler olduğunun anlaşılacağını belirterek, sürecin başından bu yana yaşanan terör olaylarına dikkat çekti.



Erdoğan, anayasa paketinin tümü üzerindeki oylama öncesi, dün bu hafta içindeki üçüncü grup toplantısını yaptı ve paketin tümü üzerinde yapılacak oylamada fire olmamasını istedi.



Milletin anayasa paketinin kendisine gelmesini beklediğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bu işi bitirin. Beni mahcup etmeyin. Partimize nifak sokmalarına izin vermeyin. Oynanan oyunları bozun. 8. maddeden sonra muhalefetin övgüler yağdırdığını gördünüz. Kimi sevindireceğinizi kimi üzeceğinizi dikkate alın. Bir daha statükocuları sevindirmeyelim, aramıza fitne girer bu tür ayrışmalardan dolayı, buna fırsat vermeyin.”



Anayasa paketinin geçmemesinin çeteleri, mafyayı ve terör eyleminde bulunanları sevindireceğini belirten Erdoğan, “Paket geçmezse millet üzülür. Geçerse millet sevinir, diğerleri üzülür. Bunu unutmayın. Hep birlikte tarih yazalım. Ya tarih yazacaksınız ya tarih olacaksınız. Tarih yazmazsak, tarih bizi siler” dedi. 90 yaşındaki eski bir parlamenterin kendisini aradığını ve “Bu işi bitirin” dediğini belirten Erdoğan, bütün gözlerin üzerlerinde olduğunu, zorlu bir sınav yaşandığını ancak milletvekillerine güvendiğini söyledi.





Konuşurken gözleri doldu



Duygusal bir konuşma yapan Erdoğan’ın sözleri, son grup toplantısında olduğu gibi milletvekillerini ağlattı. Konuşmanın sonundaki uzun süren alkışların Erdoğan’ın da gözlerinin dolmasına yol açtığı, duygulanan Erdoğan’ın kendisini ayakta alkışlayan milletvekillerine alkışla karşılık verdiği öğrenildi.





Fire listesi açıklaması



Muhalefet partilerinin ruh üçüzü haline geldiğini belirten Erdoğan, 8. maddenin düşmesinin ardından bittiklerine yönelik yorum yapıldığını ancak birlik ve beraberliklerini kimsenin bozamayacağını kaydetti. Erdoğan, fire listesi gibi bir uygulamanın da olmadığını kaydetti. 8. madde oylaması öncesinde Türkiye’de neler olduğuna bakılmasını isteyen Erdoğan, “O zaman ne olduğunu anlarsınız. Türkiye’yi felakete sürüklemek istiyorlar” dedi. Süreç başladığından beri yaşanan terör olaylarını gündeme getiren Erdoğan, PKK’nın kendilerine karşı duruşunun belli olduğunu söyledi. Erdoğan, “BDP de talimatla hareket ediyor. Milletin ne istediğine bakmıyorlar” dedi. Kritik 17 ve 23. maddelerin geçmesini “Beni bahtiyar ettiniz” diye değerlendirdi.





