'Ya şuç ortaksınız, ya yapılanlardan haberiniz var'

T24 - AKP Malatya Milletvekili Mücahit Fındıklı, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Hantepe mevkiinde 6 askerin şehit edildiği çatışma anını gösteren Heron görüntüleri için TSK'ya "Ya suça ortaksınız, ya bütün bu yapılanlardan bilinenlerden haberiniz var" dedi.



Partisinin genişletilmiş il divan toplantısında konuşan Fındıklı, askeri yetkililerin ortaya atılan iddiaları araştırma yerine görüntüleri basına kimin sızdırdığının peşine düştüğünü öne sürdü.





Aymazlık ve rezalet



AKP Malatya Milletvekili Mücahit Fındıklı, partisinin Öğretmenevi'nde yapılan Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Terörle mücadelede, birçok faaliyetler yapılırken aslında bildiğimiz ama söyleyemediğimiz birçok gariplikler yaşıyoruz. En son basına yansıyan Heron görüntülerini görüyorsunuz. Peki bu Heron görüntüleri ile alakalı talimat verilmesine rağmen yapılan soruşturma ne? 'Bu görüntüleri basına kim sızdırdı, bunu bulun?' Ya suça ortaksınız, ya bütün bu yapılanlardan, bilinenlerden haberiniz var. Yoksa hangi kurum olursanız olun, hangi kurumun başında olursanız olun, böyle bir aymazlığı, böyle bir rezaleti, 20 gündür bir basın açıklaması yaparak gerçeği açıklamamanız, fevkalade sıkıntılıdır. Milletin yüreğine de hançer gibi saplanmıştır. Bunları izah edeceksiniz. Bu topluma izah edeceksiniz" ifadelerini kaydetti.





