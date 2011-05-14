'Ya sıradan bir vatandaş o tweetleri yazsaydı?'

T24 - Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ile Vatan gazetesi yazarı Mustafa Mutlu, T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın gündeme getirdiği Cumhurbaşkanlığı danışmanı Yusuf S. Müftüoğlu'nun twiter yorumlarını eleştirdi. Hakan, "Edilen hakaretlerden sadece biri bile, bırakın “Cumhurbaşkanlığı Danışmanı” sıfatını taşıyan bir kişiyi, sıradan bir vatandaş tarafından Abdullah Gül’e ya da Tayyip Erdoğan’a edilseydi... Sonuç ne olurdu?" diye sordu.





Kürşat Bumin: Gül, danışmanı için açıklama yapmalı







Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde "Bu nasıl danışman böyle" başlığıyla yayımlanan (14 Mayıs 2011) yazısı şöyle:



Ahmet Hakan: Bu nasıl danışman böyle

Resmi sıfatı “Cumhurbaşkanlığı Danışmanı” olan Yusuf Müftüoğlu adlı şahıs, Twitter’da yazdıklarıyla gündemde.

Yusuf Müftüoğlu, son dönemde ortaya çıkan “kendisinden farklı düşünenlere hakaretler yağdırmayı ve aşağılamayı marifet bilen faşist liberal” türünün parlak bir örneği.

Kim ki yeni statükoya kıyısından köşesinden muhalefet ediyor, Yusuf Müftüoğlu denilen danışman basıyor kalayı...

“Sırtını sağlam yere dayamış” olmaktan kaynaklanan cüretle gayet küstah, gayet kaba, gayet saygısızca yazıyor da yazıyor:

- Kemal Kılıçdaroğlu’na ağza alınmayacak düzeysizlikte güya şakalar yapıyor.

- Ertuğrul Özkök’e alenen hakaret ediyor.

- Sırrı Süreyya’ya laf çakıyor.

- Hürriyet yazarlarına ağız dolusu küfürler ediyor.

- Statta Başbakan’ı protesto edenlere verip veriştiriyor.

- Hapse düşmüş gazetecilerin üstünde tepiniyor.

- CHP’den aday oldu diye Sezgin Tanrıkulu’na vuruyor.



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Lafı hiç uzatmadan sadece şu konu hakkında düşünmenizi rica edeceğim:

Edilen hakaretlerden sadece biri bile, bırakın “Cumhurbaşkanlığı Danışmanı” sıfatını taşıyan bir kişiyi, sıradan bir vatandaş tarafından Abdullah Gül’e ya da Tayyip Erdoğan’a edilseydi...

Sonuç ne olurdu?

Başka sorum yok, tanık sizindir.

Mustafa Mutlu: Sayın Gül... Danışmanınızın ‘twit’leri için ne diyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Gül‘ün danışmanlarından Yusuf Müftüoğlu, twitter‘daki hesabında askerden gazetecilere, siyasetçilerden yazarlara kadar herkese ağzını geleni söylüyormuş...

Dünkü Milliyet‘in manşetinde yer alan habere göre, 2010 yılından beri Gül‘ün beyin takımında yer alan Müftüoğlu, Ertuğrul Özkök‘ü faşistlikle, Yılmaz Özdil‘i bayağılıkla, Ayşe Arman‘ı pornoculukla, Meclis Başkanı Şahin‘i tutarsızlıkla suçlamış...

Yetmemiş; TSK‘nın Kürt sorunu konusunda “führer” konumuna geçtiğini... Kemal Kılıçdaroğlu‘nun AKP hoşafına müshil attığı için referandumda oy kullanmaya gidemediğini yazmış!

Emin olun bu sözleri ben bu sütunlarda yazamam...

Yazarsam; hakkımda en az altı tazminat, iki de ceza davası açılır!

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Anayasamıza ve yasalarımıza göre; Cumhurbaşkanı siyaset üstü bir şahsiyet, Cumhurbaşkanlığı da siyaset üstü bir kurum...

Dolayısıyla sıradan bir ilkokul müdürünün bile hakkındaki iddialar konusunda “Ben devlet memuruyum, konuşamam” dediği bir ülkede, Cumhurbaşkanı‘nın “beyin takımı”nda yer alan bir bürokratın bülbülleşmesi inanılır gibi değil!

Bakalım Cumhurbaşkanı Gül, o koltuğa hangi başarıları nedeniyle atandığı bilinmeyen Müftüoğlu‘nun bu “twit”leri hakkında ne diyecek?