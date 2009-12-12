T24- Hürriyet Gazetesi yazarı, Yılmaz Özdil yine çok konuşulacak bir yazı yazdı...

'Ya PKK ‘yapmadım’ deseydi?'adıyla yayınlanan yazıda, kamouyunu uzun süre meşgul eden ve yoğun tartışmalara sebep olan 'Habur' olayları ve 'Tokat Saldırısı' konu edildi.



Özdil köşe yazısında şunları yazdı:



Ya PKK ‘yapmadım’ deseydi?



Habur...

(İnfazsız yargı.)



*



- Niye geldiniz?



- Sayın Öcalan emretti.



- Kendi isteğinizle geldiniz yani...



- Hayır, liderimiz istedi.



- Demek örgütten ayrıldınız...



- Ayrılmadık, PKK’lıyız.



- Pişmansınız o halde...



- Yo-oo, değiliz.



- Yaz kızım, örgüt üyesi olmadıklarına, etkin pişman olduklarına, beraatlerine...

*



Tokat...

(Yargısız infaz.)



*



“Ne malum PKK’nın yaptığı?”



“Üstlenmediler ki...”



“Derin güçlerin işi...”



“Provokasyon.”



“Baykal hıyanet içinde.”



“Yeri çok düşündürücü...”



“Bahçeli’nin kalesi orası.”



Ama en çok şunu beğendim:



“PKK’yı hedef gösteriyorlar!”



*



Bu arkadaşlar aklını o kadar yitirdi ki, inanmak için PKK’dan “resmi açıklama” bekliyorlar artık.



*



Vurması yetmiyor çünkü... Üstüne “şahitlik” yapması gerekiyor PKK’nın.



*



Ve, bu ülkenin yurtsever insanları üzerinde öylesine “yalan, iftira ve karalama baskısı” kurulmuş ki... Bir taraftan şehitlere kahrolurken, bir taraftan PKK’nın üstlenmesine sevinileceği, 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi.

