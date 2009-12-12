T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Ya PKK, 'yapmadım' deseydi?'

Hürriyet Gazetesi yazarı, Yılmaz Özdil yine çok konuşulacak bir yazı yazdı...

12 Aralık 2009 02:00

T24- Hürriyet Gazetesi yazarı, Yılmaz Özdil yine çok konuşulacak bir yazı yazdı...
'Ya PKK ‘yapmadım’ deseydi?'adıyla yayınlanan yazıda, kamouyunu uzun süre meşgul eden ve yoğun tartışmalara sebep olan 'Habur' olayları ve 'Tokat Saldırısı' konu edildi.

Özdil köşe yazısında şunları yazdı:


Ya PKK ‘yapmadım’ deseydi?


Habur...

(İnfazsız yargı.)


 *


- Niye geldiniz?


- Sayın Öcalan emretti.


- Kendi isteğinizle geldiniz yani...


- Hayır, liderimiz istedi.


- Demek örgütten ayrıldınız...


- Ayrılmadık, PKK’lıyız.


- Pişmansınız o halde...


- Yo-oo, değiliz.


- Yaz kızım, örgüt üyesi olmadıklarına, etkin pişman olduklarına, beraatlerine...

*


Tokat...

(Yargısız infaz.)


*


“Ne malum PKK’nın yaptığı?”


“Üstlenmediler ki...”


“Derin güçlerin işi...”


“Provokasyon.”


“Baykal hıyanet içinde.”


“Yeri çok düşündürücü...”


“Bahçeli’nin kalesi orası.”


Ama en çok şunu beğendim:


“PKK’yı hedef gösteriyorlar!”


*


Bu arkadaşlar aklını o kadar yitirdi ki, inanmak için PKK’dan “resmi açıklama” bekliyorlar artık.


*


Vurması yetmiyor çünkü... Üstüne “şahitlik” yapması gerekiyor PKK’nın.


*


Ve, bu ülkenin yurtsever insanları üzerinde öylesine “yalan, iftira ve karalama baskısı” kurulmuş ki... Bir taraftan şehitlere kahrolurken, bir taraftan PKK’nın üstlenmesine sevinileceği, 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24