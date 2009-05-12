Ya Pizarro ya Kuranyi



Bu sezon ne Nonda ne de Ümit Karan, Baros’a ayak uydurabildi... Önümüzdeki yıl da aynı sıkıntıyı çekmek istemeyen Galatasaray Yönetimi, bu nedenle düğmeye erkenden bastı.



Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Listedeki isimlerin taraftarın hoşuna gideceğine hiç şüphe yok. Bir yanda Werder Bremen’li Pizarro, diğer yanda Schalke’li Kevin Kuranyi. Uzun yıllar Bayern Münih forması giydikten sonra Werder’e geçen Pizarro, takımının UEFA Kupası’nda finale yürümesini sağladı.



Lincoln’ün takım arkadaşı!Tam bir gol makinesi olan Kuranyi ise Alman pasaportu aldıktan sonra Milli Takım’a yükselerek kalitesini kanıtladı.



Brezilya asıllı yıldız, daha önce birçok kez Türk takımlarının gündemine gelmiş, özellikle Fenerbahçe Kuranyi’ye Sarı-Lacivertli formayı giydirmek için çok uğraşmıştı. Kuranyi transferindeki tek soru işareti, Lincoln’ün eski takım arkadaşı olması! Lincoln’de yaşanan sorunlar Sarı-Kırmızılı yönetimi biraz tedirgin ediyor.



