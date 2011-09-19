'Ya konuşurum ya da Türkiye'ye dönerim'

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Almanya'nın başkenti Berlin'de konuşma yapacağı Humboldt Üniversitesi'ne bomba ihbarı yapıldı.Asılsız çıkan ihbar üzerine konuşmasına başlayan Gül, "Burada 30-40 kişiye pes edecek, onların tehdidine, şantajına boyun eğecek halde değiliz. Asla da onlara taviz vermem” dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bomba ihbarı üzerine boşaltıldıktan sonra arama yapılan ve ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine Humboldt Üniversitesine geldi. İhbar üzerine arama çalışmalarının yapılmasının ardından üniversite binasının çevresine kurulan güvenlik bariyerleri kaldırıldı.



Cumhurbaşkanı Gül de öngörülen konuşmasını yapmak üzere binaya geldi.



Gül ile Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet ihbar üzerine ayrıldıkları binaya geri döndüler.Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte Hayrünnisa Gül ve oğlu Ahmet Münir de geldi.Gül, konuşma yapacağı salonun girişinde alkışlarla karşılandı.



Gül, bomba ihbarı yapılması üzerine Humboldt Üniversitesinde 2 saat gecikmeyle başlayan konuşmasına, üniversitede bulunmaktan ve konuşma yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.



Konuşmasına öngörülenden 2 saat geç başlamasıyla ilgili açıklama yapmak istediğini belirten Gül, şöyle konuştu:



“Almanya'nın demokratik ortamından faydalanan ve bunu istismar eden terör örgütüyle ilintili 30-40 kişinin buradaki tehditleri ve bu toplantıyı yaptırmak istememeleri, bu toplantıyı yapma ısrarımız karşısında da bomba ihbarı yapması üzerine güvenlik güçleri konuşmayı bu kadar geciktirdiler. Ama şunu ifade etmek isterim ki, burada böyle 30-40 kişiye pes edecek, onların tehdidine, şantajına boyun eğecek halde değiliz. Asla da onlara taviz vermem.



Onların şunu da bilmesini isterim ki Benim Türk vatandaşlarım onlara değil, bana sempati gösterirler. Onları değil, beni severler. Sabahtan beri Roj TV burada binlerce insanı toplamak için yayın yaptı. Ama buraya 30-40 kişi ancak geldi. Onun hüsranını yaşadıkları için bu toplantıyı sabote etmek istediler. Ama, bu toplantıyı muhakkak yapacağımızı söyledim, onlara prim vermeyeceğimizi... Teröre kim taviz verirse, onun arkası gelir. Kim terörün şantajına, tehdidine boyun eğerse, onun faturasını o öder. Onun için bu tehditlere, şantajlara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğimizi ve bunlardan yılmayacağımızı da herkesin görmesini isterim.”





'Ya konuşurum ya da Türkiye'ye dönerim'



Bu arada bomba ihbarı sonrasında Alman tarafının ısrarla toplantıyı iptal etmek istediği, Cumhurbaşkanı Gül'ün ise “Ya bu konuşmayı yaparım ya da hemen Türkiye'ye dönerim” dediği öğrenildi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Humboldt Üniversitesinde yapacağı konuşmanın asılsız bomba ihbarı nedeniyle gecikmeli olarak başlamasına ilişkin, “Bunların ne mal olduğu ortaya çıktı. 'Suç örgütü' dersen terör örgütüne, yapacağı budur işte” dedi.



Cumhurbaşkanı Gül, üniversitedeki konuşmasının sonunda uzun süre alkışlandı.



Gül, konuşma yaptığı salondan ayrılırken bir gazetecinin, “Yaşananlardan üzgün müsünüz?” sorusuna, “Neden üzgün olacağım? Bunların ne mal olduğu ortaya çıktı işte. 'Suç örgütü, suç örgütü' dersen terör örgütüne, yapacağı budur işte. Kamu düzenini böyle bozar” yanıtını verdi.







