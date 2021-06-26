Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu: Katil bir projedir, sana kanal yaptırmayacağız

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu'nun çağrısıyla Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplanan kalabalığın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı temel atma törenine karşı yapmak istediği yürüyüşe polis engel oldu. Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu yaptığı açıklamada, "Sana Kanal yaptırmayacağız” dedi.

Çok sayıda vatandaş, Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’nun çağrısıyla; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Sazlıdere Barajı'nın üzerinden geçecek köprünün temeli atılırken Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda bir araya geldi.

ANKA'dan Oktay Yıldırım'ın haberine göre; Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu adına basın açıklamasını okuyan Oya Erakıncı, İstanbul’un da Türkiye’nin de Kanal İstanbul’a ihtiyacı olmadığını söyledi. “Günlerdir Sazlıdere Barajı’nın yanında iş makinaları, hafriyat kamyonları çalışıyor” diyen Erakıncı, şunları söyledi:

“Sazlıdere’nin üzerini doldurup kamyonlar daha rahat çalışsın diye yol yapıldı. Baraj kenarındaki bir alanın düzleştirilmesi çalışması yapılıyor. Neden? ‘Haziran’da kanalın temelini atıyoruz' yalanını hayata geçirebilmek için tören alanı hazırlıyorlar. Günlerdir ana akım medyada dil döküp kanalın ne kadar faydalı olacağını anlatmaya çalışıyorlar. Çünkü İstanbul’un da Türkiye’nin de kanala ihtiyacı yok. 'Boğaz’daki gemi trafiği azalacak' diyorlar. Bakanlık verileri bile bu trafiğin azaldığını, Boğaz'da yaşanan gemi kazalarının azaldığını gösteriyor.”

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İstanbul kendi nüfusunu ve betona dönmüş ilçelerini taşıyamıyorken yeni yapılaşmaların kentin ölüm fermanı anlamına geldiğini vurgulayan Erakıncı, şunları söyledi:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’un gençlere iş, ailelere aş olarak döneceğini iddia ediyor. Halkın işi, aşı umurunuzda olsa insanlar işsizlikten, açlıktan, geçim sıkıntısından intihar ederken, milyar dolarları bir avuç rantçı ve zengin için yapılan bu projeye ayırmaz, halk için kullanırsınız. Kanal’ın ekolojik bir zararı olmayacak diyorlar. 13 bin 400 hektar orman arazisi yok edilecek, su havzaları zarar görecek, Sazlıdere tamamen yok edilecek. Bu proje İstanbul’un nefesini kesecek."

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu Sözcüsü Erakıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Deprem fay hatları üzerindeki bir alana 2 milyon yeni nüfus ve inşaat alanları yaratarak halkın canına kastedecekler. Bütün bunlar ve daha fazlası belgelenmişken, milyonlar size itiraz ediyorken göz göre göre yalan söylemeyin artık. 26 Haziran’da atılacağı söylenen temel Kuzey Marmara Otoyolu’nun (KMO) bağlantı yollarından biri Nakkaş-Başakşehir kesiminin Sazlıdere üzerinden geçen kısmıdır. Kanal İstanbul ÇED raporuna göre köprüler inşaat sürecinin 4. aşaması olarak planlanmıştır. Bu köprünün olmayan kanalın üzerinden geçmesi planlanmaktadır. Geçen sene yaz aylarında Yap İşlet Devret yöntemiyle 8 milyar liraya Rönesans Holding’e ihale edilen bu yol projesi de daha öncekiler gibi hazine garantisi kapsamındadır ve eğer yapılırsa devlet her araç geçişi için Rönesans Holding’e halkın cebinden ödeme yapacaktır. KMO, İstanbul’un ve Marmara’nın kuzeyindeki ormanları, tarım alanlarını, yerleşim yerlerini bir bıçak gibi ikiye ayıran ve etrafında yeni yapılaşmalara davetiye çıkaran bir katil projedir.

Sazlıdere Barajı İstanbul’a içme suyu sağlayan en önemli havzalardan birisi. Su havzasının üzerine otoyol yapmak, ardından da kanalla o suyu tamamen yok etme planı yapmak halk ve doğa düşmanlığından başka nedir? Bir kez daha söylüyoruz. Sahte temel atma törenleriyle, yalan propaganda yöntemleriyle kanal projesini oldu bittiye getirmenize izin vermeyeceğiz. İstanbul kanal istemiyor.”