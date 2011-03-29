T24- KA-DER'in daha fazla kadın milletvekilinin TBMM'ye girmesi için kamuoyu yaratmak amacıyla başlattığı "275 Kadın" kampanyasının ardından parti liderlerinin kadın olarak gösterildiği fotomontajlar internette dolaşmaya başladı. KADER'in kendilerine ait olmadığını belirttiği fotomontajlarda liderlere "Kadın olsaydın..." ifadeleri yer alıyor.

İnternette afiş olarak belirtilen fotomontaj görüntülerde Başbakan Tayyip Erdoğan için 'Ya kadın olsaydın Tayyip Bey, misafir ağırlayacaktın, siyaset yerine börek yapacaktın";









CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 'Ya kadın olsaydın Kemal bey, çocuk bakacaktın muhalefet yerine mama yapacaktın";







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için de 'Ya kadın olsaydın Devlet Bey örgü örecektin Meclis'i rüyanda görecektin' yazısını dikkat çekiyor.







KADER: Bize ait değil





Ancak KADER Genel Başkanı Çiğdem Aydın, internette dolaşan bu fotomontaj afişlerin kendi kampanyalarına ait olmadığını belirtti.