‘Ya istediğimizi yazar ya da çeker gidersiniz’

Darwin’i sansürleyerek büyük bir skandala imza atan TÜBİTAK’ın dergisi Bilim ve Teknik’in kadrosu, çeşitli yıldırma teknikleriyle son 1 yılda baştan sona değiştirildi. Derginin eski çalışanları, yaşadıkları baskıyı anlattı...



Bilim ve Teknik dergisinin 8 yazarından 6’sı son bir yılda dergiyle yollarını ayırmak zorunda kaldı. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Raşit Gürdilek Nisan 2008’de danışman kadrosuna geçmesi teklif edilince emekliliğini istedi. Yerine son sansür olayında görevden alınan Çiğdem Atakuman getirildi. Ağustos 2008 ve Ocak 2009’da yaprak dökümü devam etti ve yazar kadrosundaki Elif Yılmaz, Zeynep Tozar, Gülgün Akbaba, Gökhan Tok ve Serpil Yıldız da dergiden ayrıldı.



Aralık 2008’de ise TÜBİTAK Genel Başkan Yardımcısı Güldal Büyükdamgacı görevden alınıp danışman yapıldı. Yerine Ömer Cebeci getirildi. Dokuz yıl çalıştığı dergiden ayrıldıktan sonra NTV Bilim dergisinde çalışmaya başlayan Elif Yılmaz dergideki değişimi VATAN’a anlattı.



Bilim değil, magazin dergisi oldu



“Son 1 yılda yazarlar pasifize edildi, sistematik şekilde derginin içini boşalttılar. Ya önerdiğimiz konuyu ’yazma’ dediler ya da yazdıklarımızı beğenmeyerek geri çevirdiler. Derginin içeriği her yerde rastlanabilecek türden magazin yazılarından oluşturuldu. Son olayda mağdur gibi görünüyor ama, Raşit Bey’in ayrılmasının ardından yerine gelen Çiğdem Hanım da onların direktiflerini uyguluyordu.



Bize ”Ya benimle bu şekilde çalışırsınız ya da gitmek isteyen gitsin“ dedi. Dergi dışında bir ekibi vardı. Çiğdem Hanım, daha önce dergide çalışan, ancak Raşit Bey’in işten çıkardığı Çağlar Sunay ve İlhami Buğdaycı’yla çalışıyordu. Bu iki kişinin eline terk etmiş gibiydi dergiyi. Tüm kararları onlara verdiriyor, içeriği hazırlatıyor, yetkin olmadıkları halde bilimsel danışmanlık yaptırıyordu.



Raşit Gürdilek’in yayın yönetmeni olduğu dönemde derginin kapağı ve içeriği yayın kurulundaki toplantıda konuşuluyordu. Atakuman zamanındaki kurul toplantılarında sadece içeriden yazarların yazacakları konuşuluyordu. Dışarıdan gelecek yazılar için de ’sadece konuları söylenirdi. Bir başı bozukluk vardı. Dayanacak gücüm kalmadı. İstifa ettim.”



9 yıl Suudi Arabistan'dan görev yaptı



Darwin kapağına sansür uygulayan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Cebeci, ODTÜ Kimya Mühendisliği’nde lisans ve yüksek lisans, ABD’de Iowa’da doktora yaptı. 1990’da ise profesör oldu. 1980-1989 arasında Suudi Arabistan’daki Kral Abdülaziz Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 22 Aralık 2003’te de TÜBİTAK’ta Bilim Kurulu üyeliğine getirildi.



Sansür istifa ettirdi



Bİlİm ve Teknik Dergisi’nin Yayın Kurulu üyesi Efser Kerimoğlu, Darwin’li dergi kapağına getirilen sansürü protesto etmek için dün görevinden istifa etti. Kerimoğlu istifasıyla ilgili olarak “Yayın kurulu değişiyor. Herkes kendi ekibiyle çalışmak istiyor. Yeni bir zihniyet kuruluyor. Benim orada yerim yok” diye konuştu.



TÜBİTAK’ın çıkardığı Bilim ve Teknik Dergisi’nin Mart 2008 sayısının kapağında da Charles Darwin fotoğrafı ve konuyla ilgili 15 sayfa vardı. Ancak bu sayfalar Başkan Yardımcısı Ömer Cebeci’nin talimatıyla sansürlendi.



