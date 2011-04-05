'Ya göğüsleri büyürse' tartışması başladı!

T24 - Tecavüz ve cinsel istismara ağır cezalar getiren kanun teklifine göre, çocukların cinsel istismarı veya reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan mahkûm olanlar testosteron azaltıcı tedavi görecek.



Kamoyunda “hadım yasası” olarak nitelendirilen cinsel suçların cezalarının arttırılmasına ilişkin yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda sert tartışmaların ardından kabul edildi. Tecavüzcülere testesteron tedavisini öngören düzenleme iktidar ve muhalefet arasında “memeli tecavüzcü” tartışmasına yol açtı. Cinsel organını göstererek teşhir suretiyle cinsel tacizde bulunanlara 4.5 aydan 3 yıla kadar hapis cezası da yasa teklifine girdi.



Teklifte, töre nedeniyle zorla evlendirilenlere ilişkin düzenlemede de değişikliği gidildi. “Zorlama ve tehdit sonucunda evlenme gerçekleştiğinde istenen 2 yıldan 6 yıla kadar ceza hükmü metinden çıkarıldı.



- Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Fiilin vücuda organ veya bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi halinde 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilecek.



- Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Çocuğa cinsel istismar vücuda organ veya bir cisim sokulması halinde gerçekleştirilirse 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilecek.





Üzmez’i kurtarma eleştirisi



Komisyon toplantısında Ak Partili vekillerle ve CHP’li Canan Arıtman arasında tartışma yaşandı.



Arıtman “beden sağlığının bozulması” düzenlemesinin yasa metninden çıkarılmasının sakıncalarına dikkat çekerek “Hüseyin Üzmez’i kurtarırsınız. Binlerce sübyancıyı salıvereceksiniz” dedi.



Teklifin tecavüzcülere testesteron tedavisi uygulanması düzenlemesi de “memeli tecavüzcü” tartışması yol açtı. Bu hükmün insan haklarına uygun olmadığını savunan Arıtman, “Bu ilaçların yan etkileri var. Travestiler kullanıyor. Bu ilacı alanların memeleri çıkabilir. Adam yarın mahkemeye gidip ’Benim memem çıktı, cinsel tercihlerim değişti’ diyerek dava açsa ne yapacağız? Ayrıca ilaç bırakıldığında cinsel saldırı durumu başlıyor. Testosteron azaltmak ödül mü ceza mı? Müebbet hapis gibi daha etkin cezalar üzerinde durulmalı” diye konuştu. Komisyon Başkanvekili Ak Partili Hakkı Köylü, “Öyle anlattınız ki, suçlu, ‘beni asın yeter ki testesteronu uygulamayın’ diyecek gibi” dedi.







