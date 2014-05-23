'Ya eşşek gibi sessizce yaşayacaksınız ya da defolup gideceksiniz!'

Eski Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın kardeşi, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Okmeydanı’nda çıkan olaylar sırasında Uğur Kurt’un vurulmasının ardından “Ya bu ülkede eşşek gibi sessizce yaşayacaksınız ya da defolup gideceksiniz!” diye tweet attı.

Gelen tepkiler üzerine İlhami Yıldırım, önce bir süreliğine hesabını askıya aldı, ardından tweetlerini gizlemeye aldı.

Okmeydanı’nda dün yaşanan olaylarda Beyoğlu Belediyesi’nde taşeron işçi olarak çalışan Uğur Kurt başından vuruldu ve hayatını kaybetti. Cemevinin bahçesinde burulan Kurt'un, bir cenazenin defini için orada olduğu öğrenildi.

'Bu ülkeyi size mi vereceğiz'

Okmeydanı'nda çatışmalar devam ederken İlhami Yıldırım Twitter’dan “Biz bu ülkeyi Molotofla, tabancayla, havai fişekle, taş, sopayla değil, NENE hatunlarla, yırtık ayakkabıyla savaşarak kurduk! Size mi vereceğiz” diye yazdı ve şöyle devam etti:

“Ya bu Ülke de Eşşek gibi sessizce yaşayacaksınız ya da defolup gideceksiniz! Sizlere her kim destek oluyor, yüz veriyorsa o da şerefsizdir! Eğer arpanız fazla geldiyse o arpayı önünüzden almayı da biliriz! Arpa taşıyanları da biliriz.”