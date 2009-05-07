'Ya değiştireceğiz ya da darbe duasına çıkacağız'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu, İstanbul Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada anayasa değişikliğiyle ilgili ilginç bir yorum yaptı.



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapılan "Türkiye'nin Anayasa Gündemi" sempozyumunda TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu da konuştu. Kendilerinin yeni bir anayasa oluşturmak için çalışmalara başladıktan sonra anayasanın belli bir noktaya geldiğini söyleyen Kuzu "Yeni anayasa iki de bir boğuldu başörtüsü konusuyla. Metin çıkmak üzereyken Anayasa Mahkemesinin verdiği karar bu sürecin tıkanmasına neden oldu. Bu metni çıkarınca biz eleştiri aldık" dedi.



Anayasa metninin çıkması durumunda sivil toplum kuruluşlarına metnin göndereleceğini söyleyen Kuzu "Bu süreç iki sene sürecekti. 1982 anayasası bu metinden sonra kıymete bindi" diye konuştu.



Burhan Kuzu, konuşmasının sonunda ilginç sözler de söyledi. Anayasanın yeniden yapılması konusunda konuşan Kuzu, "Kayseri usulü dörte bir dörtte bir. Böyle yapacağız ya da darbe duasına çıkacağız. Fazla sıkıntılı olmasın. Anayasa yapacak kadar olsun. Başka da çare var mı?" diye konuştu.



Sempozyuma verilen arada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kuzu, yasama-yürütme-yargı arasındaki ilişkiyle ilgili "Çekişme her zaman olmuştur. Yargı çok alıngan bizde. Bunu biz doğru bulmuyoruz. Hesap veren benim. Toplumun karşısına çıktığım zaman işlerin yürümemesinin hesabını bana soruyorlar. Yargı seçimle gelmez, hesap vermez. Hakkında bir soruşturma yapılmaz. Dolayısıyla davulu siyasetçinin sırtına vereceksin, tokmak başkasının elinde. Bunu doğru bulmuyorum" dedi.



Anayasa mahkemesinin üyelerini meclisin seçmesi gerektiğini söyleyen Kuzu, "Biz diyoruz ki hiç olmazsa dört-beş tanesini biz seçelim. Türkiye'de böyle siyasetçilerden kaçma durumu var. Biz kimsenin alanına girmek istemiyoruz ama siyasetin alanı daraltılıyor o zaman" diye konuştu.



Mini anayasa paketi



Yeni anayasa metni için CHP ve MHP ile görüşeceklerni dile getiren Kuzu, "Yeni bir anayasadan ziyade küçük bir paket getireceğiz. 15 madde civarında olur bu. Bunu gruplarla konuşacağız. Destek almazsak oturup bir daha düşüneceğiz. Yani biz burada yokuz derlerse ondan sonra oturup ne yapacağımızı düşneceğiz. Çünkü CHP katılmayınca MHP'de yokum diyor. Bu açıdan yani biraz bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.



