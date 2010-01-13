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'Ya bırak amca bunları, bana para ver'

Vali Yardımcısı Mustafa Altıntaş'ın yardımcı olmak istediği dilenci kız, Altıntaş'a, 'Bırak bunları amaca bana para ver' dedi.

13 Ocak 2010 02:00

T24- Vali Yardımcısı Mustafa Altıntaş dün İstanbul İl Özel İdaresi’nin başlattığı restorasyon çalışmaları programında yer alan Laleli’deki Sultan 3. Mustafa ve 3. Selim Türbesi’nin açılış töreni sonrasında dilenci çocuk gerçeğiyle yüz yüze geldi.

Altıntaş, makam otomobiline bineceği sırada anne  ve babasıyla dilenen 14 yaşlarındaki kızı gördü. Baba ile kızın yanlarına giden Altıntaş neden dilendiklerini sordu ve herhangi bir ihtiyaçları varsa İstanbul Valiliği’nin karşılayabileceğini belirtti.

Kız çocuğuna okuyup okumadığını soran ve “Okula gitmiyorum” cevabını alan Altıntaş nedenini sordu. Fakat kız yanıt vermedi.  Bunun üzerine Mustafa Altıntaş, yakındakilere “Bizim ekiplerden biri bunları alsın” diye talimat verdi. Kız çocuğu babasının kolundan çekiştirerek Altıntaş’ın yanından uzaklaştı. Küçük kız uzaklaşırken Vali Yardımcısı’na “Ya bırak amca bunları, bana para ver” dedi

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