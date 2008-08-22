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Dünya

Ya 82 eşini bırak ya da öl!

Nijerya'da, 86 karısı olan 84'lük Ebubekir'i şeriat mahkemesi uyardı: Ya 82 eşinden vazgeç ya da idama razı ol!

22 Ağustos 2008 03:00

Yalnızca 4 eşe izin veren Şeriat mahkemesi, 86 karısı olan 84 yaşındaki Nijeryalı Ebubekir'i uyardı: Ya 82 eşinden vazgeç ya da idama razı ol!

Nijerya'da 86 kadınla evli olan 84 yaşındaki bir adamın durumuna, İslam kurallarına göre sadece 4 eşe izin veren Şeriat mahkemesi el koydu. Muhammed Bello Ebubekir, eşleri arasından sadece 4'ünü seçmesi, aksi takdirde ölüm cezasına çarptırılacağı konusunda uyarıldı.

170 çocuğu var

Ebubekir ise Kuran'da 4 kadından fazlasıyla evlenmek konusunda herhangi bir yasak bulunmadığını belirterek şeriat mahkemesinin kararına direniyor. Eski bir din adamı olan Ebubekir'in eşlerinden 170 çocuğu olduğu tahmin ediliyor.

'Gücüm Allah'tan'

BBC televizyonunun röportaj yaptığı yaşlı Nijeryalı, "10 eşi olan adam yaşlanınca kalpten ölür. Benim gücüm Allah'tan geliyor. 86 eşimle başa çıkabiliyorum" dedi.

Çocukları dileniyor, o yatıyor

Ebubekir'in evinde sadece bir günlük yemeklerde 36 kilogram pirinç kullanılıyor. Bunun da yaklaşık maliyeti 915 dolar. Buna karşın Ebubekir ve eşleri herhangi bir işte çalışmıyor.
Ebubekir'in çocukları dilenmeye yolladığı, Bida ve Lagos kentlerinde 2 ayrı evi olduğu, aile üyelerine ve şifa bulmak için kendisine gelen kişilere ilaçsız tedavi uyguladığı belirtiliyor. Kadınların da, 'şifa dağıttığı' için Ebubekir'le birlikte olduğu ifade ediliyor.

Ebubekir'in yaşadığı ve Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Nijer bölgesi'nde 2000 yılından bu yana Şeriat kuralları uygulanıyor.


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