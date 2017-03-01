Y kuşağı için konut sahibi olmak hayal mi?

HSBC Grubunun bireylerin konut sahibi olma yolundaki ihtiyaç ve taleplerini incelemek amacıyla 9 ülkeden, 9 binden fazla kişinin görüşünü alarak gerçekleştirdiği "Konut Sahibi Olma Eğilimleri" araştırması, Y kuşağının gelecek planları ile ilgili dikkat çeken bulgular ortaya koyuyor.

DHA'nın haberine göre, araştırma sonuçları; Y kuşağı için konut sahibi olmanın zaman aldığını gösteriyor. Küresel olarak ücret artışlarındaki düşük seyir ile birlikte konut fiyatlarındaki yükselişin, Y kuşağının konut sahibi olması önündeki en büyük engel olduğu belirtiliyor.

Araştırmaya göre; Y kuşağının sadece yüzde 40’ı konut sahibi, henüz konut sahibi olmayanların yüzde 83’ü ise gelecek 5 yıl içerisinde konut sahibi olmak istiyor.

"Fiyatlar yüksek geliyor"

Araştırma; Y kuşağının konut alımında kayda değer bir finansal güçlük yaşadığına işaret ediyor. Ev almayı planlayan bireylerin yüzde 69’u henüz yeterli peşinatı biriktirmediğini belirtirken yüzde 34’ü beğendiği tipte bir evi almayı finansal olarak karşılayamayacağını ifade ediyor. Uluslararası Para Fonu’nun Küresel Konut İzleme verilerine göre; 2016 yılında konut fiyatları, araştırmanın gerçekleştirildiği 9 ülkeden (Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Malezya, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve ABD) 8’inde geçtiğimiz yıl yükseliş gösterdi.

Konut sahibi olmayan katılımcıların yüzde 64’ü, satın alabilmek için maaşlarının daha yüksek olması gerektiğini dile getiriyor. Ancak reel ücret artışının araştırmanın yapıldığı 9 ülkeden 7’sinde, 2017 yılında yüzde 2’den düşük bir seviyede gerçekleşmesi bekleniyor.

"Bütçe yok"

Gelecek 2 yıl içerisinde konut sahibi olmayı istediğini belirten bireylerin yaklaşık üçte biri (yüzde 31) henüz belirlenmiş genel bir bütçeleri olmadığını ifade ederken yüzde 54’ü ise yalnızca tahmini bir bütçe belirlediklerini dile getiriyor. Geçen 2 yıl içerisinde konut sahibi olmuş bireylerin yüzde 56’sı da öngördüğü bütçeyi aştığını söylüyor.

"Fedakârlığa hazırlar"

Öte yandan araştırma, Y kuşağının konut sahibi olabilmek için "fedakarlıklar" yapabileceğini ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 55’i eğlence harcamalarını kısabileceğini, yüzde 33’ü hayalindekinden daha küçük bir ev alabileceğini, yüzde 21’i ise çocuk sahibi olmayı erteleyebileceğini ifade ediyor.