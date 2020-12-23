Xinhua: Türkiye’den ilk kargo treni Çin'in Şian kentine vardı

Xinhua haber ajansı, Türkiye’den ilk kargo treninin Çin’e vardığını açıkladı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Şian kentine ulaşan trenin oradaki gümrük işlemlerinin tamamlandığını belirten Xinhua, 4 Aralık’ta yola çıkan trenin 42 konteynerdeki 1,59 milyon dolarlık ürünü 8 bin 693 kilometre uzağa götürdüğünü yazdı.

Trenin varışına dair düzenlenen seremonide konuşan Türkiye’nin Çin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, trenlerin uluslararası lojistik zinciri istikrarı için önemli olduğunu, bu önemin pandemi döneminde arttığını söyledi.

Önen, iki ülke arasındaki tren bağlantısının daha fazla kullanılmasının Avrasya’daki ekonomik faaliyeti artıracağını belirtti.