T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Xi Jinping: Ticari gerilimler karşısında tepkisiz kalmayız

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Haziran (DHA) – Çin cumhurbaşkanı Xi Jinping, ticari eylemler kapsamında Çin’in ABD’ye karşı tepkisiz kalmayacağı uyarısı yaptı

26 Haziran 2018 15:11

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Haziran (DHA) – Çin cumhurbaşkanı Xi Jinping, ticari eylemler kapsamında Çin’in ABD’ye karşı tepkisiz kalmayacağı uyarısı yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşık 50 milyar dolar değerindeki Çin ürünlerine getirmeyi hedeflediği ek gümrük vergisi ve Çin’in de karşılık vermekten çekinmeyeceği haberlerinin ardından Jinping çoğunluğu çokuluslu Batı şirketlerinden olan ve 20 CEOS’yu ağırlayan Global CEO Council’da konuştu.
The Wall Street Journal’da yer alan habere göre Jinping, “Batı kültüründe biri size vurduğunda diğer yanağınızı çevirirsiniz; fakat, bizim kültürümüzde biz de vururuz” dedi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçHaziran DHAXi JinpingABDyeABD Başkanı Donald TrumpınJinpingBatıCEOSyuGlobal CEO CouncildaThe Wall Street Journalda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24