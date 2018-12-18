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Ekonomi

Xi Jinping reformların uygulamaya geçirilmesi çağrısı yaptı

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in piyasalarının serbestleştirmeye doğru yönelişinin 40'ncı yılında yaptığı konuşmada, reformların uygulamaya geçirilmesi çağrısında bulundu

18 Aralık 2018 12:51

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin\'in piyasalarının serbestleştirmeye doğru yönelişinin 40\'ncı yılında yaptığı konuşmada, reformların uygulamaya geçirilmesi çağrısında bulundu.
Xi, özel sektörün kalkınmasının yönlendirildiği devlet kontrolünde ekonomiye destek çağrısı yaptığı konuşmasında, Çin\'in piyasaları  serbestleştirme ve büyük reformların uygulamaya geçirilmesini sağlama çabalarını artıracağını vurguladı.
\"Her reform adımı ve serbestleştirme kolay olmayacak\" diye konuşan Xi, gelecekte kaçınılmaz olarak her türlü risk ve zorlukla karşı karşıya kalınacağı uyarısı yaptı.

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