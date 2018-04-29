Xi, Çin'de Mao'dan sonraki 'en güçlü lider'

Çin Komünist Partisi, Devlet Başkanı Xi Jinping'in ideolojik doktrinini kutsal kabul ederek tüzüğüne koyma koymayı oylayarak kabul etti.

Böylece Xi, ülkenin kurucusu Mao Zedung'la aynı seviyeye konmuş oldu.

Delegeler, parti kongresinin son gününde 'Xi Jinping'in yeni çağda, Çin'e özgü sosyalizm' tüzüğe dahil edip etmemeyi oyladı.

Bu gelişmeye göre Xi'ye yönelik eleştiriler doğrudan Komünist Parti yönetimine yönelik eleştiriler olarak değerlendirilecek.

"Yeni çağda Çin karakterinde bir sosyalizm" doktrini 14 temel prensipten oluşuyor:

Kongrenin son gününde 2000'den fazla delege Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi.

Xi Jinping'in görüşlerinin tüzüğe konmasına dahil kimsenin itirazı olup olmadığını sorulması karşısında salondan 'Hayır' sesleri yükseldiği aktarılıyor.

Xi 2012'de ülkenin başına gelmesinden bu yana ülke yönetimindeki etkisini artırıyor.

Ülked beş yılda bir düzenlenen parti kongresinin onayladığı yeni plana göre, Komünist Parti, 2020 ile 2035 yılları arasında sosyalist modernizasyonun ilk aşamasını hayata geçirecek, sonrasındaki 15 yıllık dönemde ise gelişmiş, güçlü, demokratik, ileri kültür seviyesine ulaşmış, uyumlu ve güzel kelimelerinde tanımlanan "büyük modern sosyalist bir ülke" haline getirilecek.