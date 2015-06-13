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Spor

Xavi'den şike iddialarına yanıt

Sezon bitmeden şampiyonluğunu ilan eden Barcelona'nın, ligde kalmak için 1 puana ihtiyacı olan Deportivo ile berabere kaldığı maç şike iddiasını gündeme getirmişti

13 Haziran 2015 17:39

Barcelona'dan ayrılarak Katar kulübü Al Sadd'a transfer olan Xavi, Deportivo maçı sonrası ortaya atılan şike suçlamaları için açıklamalarda bulundu.

Sezonun son haftasına şampiyon olarak çıkan Barcelona'nın, ligde kalabilmek için 1 puana ihtiyacı olan Deportivo ile 2-0 öndeyken 2-2 berabere kaldığı maçta Lopo ile Xavi arasında geçtiği iddia edilen dialog maçın soruşturulmasına yol açmıştı. İddialara göre Deportivo'lu futbolcu Laberto Lopo, Xavi'ye "Biraz gevşeyin" demişti.
Xavi, bu iddialarla ilgili olarak, "Saçmalık. Lopo'nun söyledikleri plansız şeylerdi. Deportivo 2 gol attı ve skoru eşitledi ama biz ondan sonra daha fazla gol atmak istedik. Barcelona ve takım arkadaşlarım ile ligde son maçımdı ve kazanmak istedim" ifadelerini kullandı.

La Liga Başkanı Javier Tebas, daha önce yaptığı açıklamalarda Lopo'nun sözlerinin inceleneceğini söylemişti. 

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