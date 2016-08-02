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Spor

Xavi sığınmacılar için yatını bağışladı

Yatın satışından elde edilecek gelirin, Proactiva Open Arms'ın insani yardım projelerinde kullanılacağı belirtildi

02 Ağustos 2016 15:18

Kariyerine Katar'ın El Sadd Kulübünde devam eden Barcelona'nın sembol futbolcularından Xavi Hernandez, lüks yatını, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılara yardım eden bir hayır kuruluşuna bağışladı.

Katalan sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms'ın "proactivaservice" isimli Facebook hesabından yapılan açıklamada,  Xavi'nin, 9 metre boyunda ve 2,6 metre genişliğindeki "Pelopina" adındaki yatını sığınmacılara yardım etmek için bağışladığı paylaşıldı.

Yatın müzayedeye çıkarılacağı ve elde edilecek gelirin, Proactiva Open Arms'ın insani yardım projelerinde kullanılacağı belirtildi.

36 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Xavi, 17 sezon formasını giydiği Barcelona ile 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 25 kupa kazanmıştı.

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