Xavi Hernandez, Pogba ve Haaland'ı istiyor

Ronald Koeman'la yollarını ayıran Barcelona'da teknik direktörlük koltuğuna geçmesi beklenen Xavi Hernandez'in transfer listesindeki dört oyuncu belli oldu.

Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona'da yeni teknik direktör henüz netlik kazanmış değil.

Fakat görev için pole pozisyonunda olan ismin, kulübün efsanesi olan Xavi Hernandez'in olduğu bir gerçek. Eski orta saha, Katar kulübü Al Sadd ile yollarını ayırıp yuvasına hoca olarak geri dönmeyi amaçlıyor.

Tabii Xavi'nin kafasında neler olduğu, Barça'ya hangi oyuncuları transfer etmek isteyeceği de oldukça merak edilen bir durum.

El Nacional'in haberine göre Xavi'nin transfer listesinin başındaki iki futbolcu, Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland ile Manchester United'ın orta sahası Paul Pogba.

Fransız yıldızın, Premier Lig kulübü ile sözleşmesi sona eriyor ve İspanyol hoca, onu Barça'ya getirme konusunda bir hayli kararlı.

Ayrıca Xavi'nin listesinde Pogba ile Haaland'ın yanı sıra Dani Olmo ve Jules Kounde de bulunuyor.

Pogba'nın United'daki durumu

Fransız orta saha, sezona çok iyi başlamasına rağmen daha sonra formdan düştü. Pogba, özellikle 4-2'lik Leicester City mağlubiyetinin ardından yaptığı şu açıklamada oyunu eleştirip dikkatleri üzerine çekmişti:

"Maç içerisinde sorunun ne olduğunu kavrayamadık. Kolay goller yemedik, aptalca goller yedik. Daha olgun olmamız ve tecrübemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Çok daha iyi bir şekilde oynamamız lazım. Bir şeyler bulmalıyız ve oyun içerisinde bazı şeyleri değiştirmeliyiz."

Pogba'nın bu sözleri, United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer'e bir eleştiri olarak algılandı. Bununla birlikte Fransız yıldızın, United ile sözleşme yenilemek istemediği biliniyor.