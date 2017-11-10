Xavi futbola veda ediyor

Barcelona'daki başarılı kariyerinin ardından futbol hayatına Katar'ın Al-Sadd Kulübü'nde devam eden Xavi Hernandez, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.

Zaman geçtikçe performansının düştüğünü belirten 37 yaşındaki futbolcu, "Kariyerim boyunca ağır bir sakatlık yaşamadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Ancak geçmişe göre kendimi çok daha yorgun hissediyorum ve maçların ardından toparlanma sürecim oldukça zor geçiyor. Dolayısıyla futbolculuk kariyerimin son sezonunu geçirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim." diye konuştu.

Gelecek planları hakkında da konuşan Katalan yıldız, aktif futbolculuk hayatına nokta koyduktan sonra antrenörlük lisansı almak için kurslara katılacağını ve kısa süre içinde teknik direktörlük kariyerine adım atmak istediğini sözlerine ekledi.

Barcelona formasıyla 8 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi ve 3 İspanya Kral Kupası şampiyonlukları yaşayan Xavi, ülkesi İspanya ile de 2008 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Kupası zaferleri yaşamıştı.