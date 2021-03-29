Xavi, Barcelona'ya Joachim Löw'ü önerdi

Barcelona efsanesi Xavi, eski takımına Joachim Löw'ü önerdi. Xavi, “Löw’ün çalıştırdığı Almanya’yı izlerken Barcelona’da öğrendiğim şeyleri hatırladım. Barça’nın başına geçerse başarılı olur” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin de teknik direktör adayları listesinin ilk sırasında yer alan Joachim Löw, EURO 2022 sonrası Almanya Milli Takımı’ndaki görevinden ayrılacağını açıklamıştı. İspanya ve Barcelona’nın efsane isimleri arasında yer alan Xavi’den Löw hakkında övgü dolu sözler geldi.

"Barcelona’da öğrendiğim şeyleri hatırlıyorum"

Şu anda Katar takımlarından Al-Sadd’ın başında bulunan Xavi, Suddetsche Zeitung’a konuştu. 41 yaşındaki çalıştırıcı, Löw’ün futbola bakış açısının İspanyol futboluna uygun olduğunu söyledi. Xavi, “Löw’ün çalıştırdığı Almanya’yı izlerken, İspanya ve Barcelona’da öğrendiğim şeyleri hatırlıyorum. Onun takımları, bizim alışkın olduğumuz tarzda” ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nı kazandı

Başarılı teknik adam, meslektaşı için, “Löw, Bacrelona’nın başına geçerse, oyuna bakış açısı ve kişiliğinden ötürü çok başarılı bir dönem geçireceğine inanıyorum” yorumunu yaptı. Alman teknik adam, 2003-2004 sezonunda Austria Wien’i çalıştırdıktan sonra Panzerler’de Jürgen Klinmsann’ın yardımcısı olarak görev almaya başlamıştı. Löw, 2006’dan beri ise Almanya Milli Takımı’nın teknik patronluğunu yapıyor. 61 yaşındaki teknik adam, 2014 Dünya Kupası’nı kazanarak tarihe geçti.