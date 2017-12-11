Xabi Alonso: Bayern Münih, Beşiktaş'a saygı duymalı

Bayern Münih'te uzun süre forma giyen Xabi Alonso, Alman ekibinin, Beşiktaş ile eşleşmesini değerlendirdi. Xabi Alonso, Tivibuspor'a yaptığı açıklamada "Harika bir maç olacak. Beşiktaş çok iyi gidiyor. Grubunu lider tamamladı. Bayern Münih'e karşı oynamak da her zaman ayrı bir motivasyon kaynağıdır" dedi.

Bayern Münih'i destekleyeceğini söyleyen Xabi Alonso "İlk maç Allianz Arena'da. Elbette eski takımım Bayern Münih'i destekleyeceğim. Beşiktaş maçları kolay olmayacak. Çünkü Beşiktaş çok tecrübe kazanıyor ve Türkiye kısmı da çok zorlu olacak" diye konuştu.

‘’Allianz’da Avrupa maçlarında stat dolu olur’’

Allianz Arena'da oynanacak ilk maçla ilgili konuşan Xabi Alonso, "Allianz Arena'da özellikle Avrupa maçları oldukça kalabalıktır. Takımım büyük destek verilir. İlk maçın Allianz'da olması mücadeleyi önemli kılıyor" ifadelerini kullandı.

''Bayern Münih, Beşiktaş’a saygı göstermeli''

Bayern Münih'i uyaran Xabi Alonso "Bayern Münih iyi durumda ama maçlara daha çok zaman ve her şey değişebilir. Bayern Münih, Beşiktaş'a saygı duymalı çünkü Beşiktaş grubunun lideri" diyerek sözlerini noktaladı.