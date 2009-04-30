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X-ray'den geçen bomba kutusu da vardı

İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah: Operasyonlarda X-ray cihazından geçebilen bomba taşıyıcı kutu ele geçirildi

30 Nisan 2009 03:00

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmat, basın mensuplarına gösterildi.
Bostancı'daki hücre evin de aralarında bulunduğu çeşitli yerlere düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmat, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Şehit Komiser Tevfik Fikret Erciyes Brifing Salonu'nda sergileniyor. 

Toplantıda konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Bostancı'da yapılan operasyonun çok başarılı geçtiğini ileri sürdü. Cerrah, operasyonla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"28 Nisan günü 2’si sağ biri sol örgüte ait 58 eve operasyon düzenlendi. 40 kişi yakalandı.

11 kişi 29 Nisan günü adli makamlara sevk edildi. 6’sı tutuklandı, 2’sine adli kontrol verildi.

29 kişi bugün adli makamlara sevk edildi.

 
Ele geçirilen malzemeler şunlar:

 2 Kalaşnikof
7 tabanca
21 adet şarjör
Bol miktarda mermi
1 adet patlamamış el bombası
5 adet kullanılmış el bombası maşası
21 kilo patlayıcı madde
53 adet fitil
5 adet el telsizi
Bol miktarda dijital depolama cihazları
X-ray cihazından geçebilen bomba taşıyıcı kutu. AKP’ye bundan gönderilmişti.

1. Ordu'ya atılan havan mermisi ile 2008'de Beyoğlu Sütlücüde'deki AKP binasının girişine konulan bombalı eylemi bu örgüt yaptı. Bu eylemde bir polis şehit oldu, 12 kişi yaralandı.
Ele geçirilen malzeme operasyonun önemini ortaya koyuyor." 

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