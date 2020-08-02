X-Men'in yapımcısı: Michael Jackson, Profesör X rolünü istemişti

X-Men filminin yapımcısı Lauren Shuler Donner, 2009'da hayatını kaybeden şarkıcı Micheal Jackson'ın filmlerde Profesör X rolünü istediğini söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, The Hollywood Reporter'a konuşan Donner, Jackson'ın kendisinden X-Men serisinde Profesör X rolünü istediğini belirtti.

The Hollywood Reporter, o dönemde de hakkında çocuk istismarı iddiaları bulunan Jackson’un bu rol için hiç düşünülmediğini ismini açıklamadığı bir kaynağına dayandırarak aktardı.

Bryan Singer yönetmenliğinde çekildikten sonra 2000 yılında yayımlanan X-Men, ilgi toplayarak uzatılan serinin ilk filmi olmuştu. Michael Jackson’ın istediği rolse, Patrick Stewart’a verilmişti. Tecrübeli oyuncu, 2017’deki Logan filminde dahi bu rolü sürdürdü.