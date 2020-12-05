Wyoming Sağlık Departmanı yetkilisi: Çin ve Rusya, Koronavirüs aşılarıyla komünizmi dünyaya yaymaya çalışıyor

ABD'nin Wyoming eyaletinde bir Sağlık Departmanı yetkilisi, Koronavirüs pandemisinin "gerçekten" var olup olmadığını sorguladı ve aşıların biyolojik silahlar olduğunu iddia etti.

Associated Press'in aktardığına göre eyaletin Koronavirüs'e yönelik düzenlemelerinde söz sahibi olan Igor Shepherd, 10 Kasım'daki bir etkinlikte "aşı geliştirme girişimlerinin Rusya ve Çin'in komünizmi dünyaya yaymak için yürürlüğe soktuğu bir plan" olduğunu iddia etti.

"Colorado'yu Açık ve Özgür Tutun" etkinliğinde Wyoming Sağlık Departmanı Hazırlık ve Karşı Önlem Müdürü Shephard'ın bir saatlik bir sunum yaptığı ifade edildi.