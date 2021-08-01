WWF Türkiye: Yangından etkilenen canlıların yaralarını sarmak için harekete geçiyoruz

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), orman yangınlarında yaşam alanları tahrip olan ve yaralanan canlılar için harekete geçti. Vakıf, "Yaşam alanları tahrip olan, yaralanan canlarımız için yapılacak kurtarma, tedavi ve rehabilitasyon faaliyetlerinde gerekli olan malzemeleri tespit ve temin etmek için çalışıyoruz" dedi.

WWF Türkiye'den yapılan açıklamada, ülke genelindeki orman yangınlarının çok üzücü boyutlarda olduğu belirtildi.

Yangında yaşamlarını kaybeden vatandaşların ve tüm canlıların acısını derinden hissettikleri belirtilen açıklamada, "Yangında yaralanan, zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangından etkilenen canlıların yaralarını sarmak için harekete geçiyoruz. Yaşam alanları tahrip olan, yaralanan canlarımız için yapılacak kurtarma, tedavi ve rehabilitasyon faaliyetlerinde gerekli olan malzemeleri tespit ve temin etmek için çalışıyoruz" denildi.

"İlk hedef, veteriner kliniklerinin ihtiyaçlarını karşılamak

"İlk hedefimiz, yangınlarda yaralanan canları tedavi eden bölgedeki veteriner kliniklerinin ihtiyaçlarını karşılamak" denilen açıklama şöyle:

"Uzun vadede de bölgede acil müdahale ve rehabilitasyon çalışmalarını başlatmak. Yaban Hayat İlk Yardım Hattı projemiz için gerekli ekipmanları sağlayacağız. Doğal Hayatı Koruma Vakfı olarak bireysel ve kurumsal destekler ile hazırlayacağımız ihtiyaç listesindeki malzemeleri temin edecek, bazılarını acil ihtiyaç alanlarına ulaştıracak, bazılarını da yanan bölgelerdeki çalışmalar için uzun dönemde kullanacağız.

"Bİlinen, balık baykuşu popülasyonunun yarısını kaybettiğimiz"

Yılda 42 milyon ton oksijen üreten, iklim kriziyle mücadelemizde bize destek olan ormanlarımız aynı zamanda milyonlarca canlının evi. Ne yazık ki endemik bitki ve yaban hayvanlarını içeren doğal zenginliklerimizi yangınlar ile kaybediyoruz. Türkiye’de çok nadir görülen ve bilinen dört balık baykuşu yangının ortasında kaldı. Bu, ülkede bilinen balık baykuşu popülasyonunun yarısını kaybettiğimiz anlamına geliyor. Bu gidişata hep birlikte 'Dur' diyebiliriz. Türlerimizi ve onların doğal yaşam alanlarını tehditlere karşı en iyi şekilde korumak için korunan alanlar son doğal kalelerimiz. Korunan alan sayısını artırarak yaşamak için ihtiyacımız olan kaynakları ve kendi yaşam alanlarımızı da koruyabiliriz. Canlarımızın yaralarını bir nebze sarmak ve yangında zarar gören yaşam alanlarını desteklemek, iklim krizinin etkileri ile mücadele etmek birlikte mümkün. Çünkü korumazsan kaybederiz."