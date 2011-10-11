-Wushu'da hedef dünyanın en iyisi olmak ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Wushu Milli Takımlar Teknik Direktörü Akif İnci, milli takımın hedeflerinin yüksek olduğunu belirterek, ''Kolay olmayacak biliyoruz ama hedefimiz dünyanın en iyisi olmak'' dedi. Akif İnci, Ankara'da devam eden 11. Dünya Wushu Şampiyonası, milli takımın hedefleri ve Wushu'nun gelişmesiyle ilgili düşüncelerini aktardı. İlk olarak Dünya Wushu Şampiyonası ile ilgili görüşlerini paylaşan İnci, 88 ülkeden insanın Türkiye'de bulunmasının ülke açısından çok büyük önem taşıdığını söyledi. ''Para versen, bu kadar büyük bir reklam yapamazsınız'' diyen İnci, ''Dünya Çocuk Oyunları'nda da 60'a yakın ülkeyi konuk etmiştik. O organizasyon da çok başarılı geçmişti. Şimdi ise 88 ülkeyi ağırlıyoruz. En büyük şanslarımızdan biri, bu sporu çok seven ve emek harcayan bir başkanımız olması. Başkanımız Abdurrahman Akyüz ve ailesi, Wushu'ya gönülden bağlı insanlar. Başkanımız hem maddi olarak, hem de manevi olarak çok çalışıyor. Biz de bu emekleri karşılıksız bırakmak istemiyoruz. Kolay olmayacak biliyoruz ama hedefimiz dünyanın en iyisi olmak'' diye konuştu. Wushu sporunda dünya üzerinde 3 binden fazla sistem bulunduğunu, bu sistemlerin ise 11 sistemde birleştirildiğini ifade eden Akif İnci, şöyle devam etti: ''Dünya Şampiyonası'na yaptığımız 3 aylık kampla hazırlandık. Kamp süresince de Çinli antrenörler, bizim antrenörlerimizle birlikte sporcularımızla yakından ilgilendi. Bizim antrenörlerimiz çok iyi ama bilgi edinmenin sonu yoktur. Ülkemizi daha iyiye götürebilmek adına tüm bilgilere ihtiyacımız var. Oluşturulan bu birliktelik, bizi daha da ilerilere götürecektir. Dünya Şampiyonası'nda hedefimiz en az 10 madalya alabilmek. Şampiyonanın ülkemizde yapılıyor olması bizler ve sporcularımız için ayrıca anlam ifade ediyor. Hepimizin moral motivasyonu en üst noktada.'' -Hedef için planlı hareket edilmeli- Milli takım sporcularımızın, eskiye oranla hem Tao'da, hem de Sanda'da çok iyi olduklarını altını çizen İnci, ''Ancak Dünya Şampiyonaları her zaman zorlu geçmiştir. Avrupa Şampiyonaları'na kıyasla çok daha çetin müsabakalar gerçekleşir. Özellikle Asya ülkeleri, bu sporda çok iyiler. Wushu, Çin'in atasporu. Ancak biz elimizden gelenin en iyisi yaparak dünyanın en iyisi olmak istiyoruz. Bu işler kolay olmuyor. Çok çalışmayı ve planlı hareket etmeyi gerektiriyor. Bizler idealist insanlarız. Wushu zor bir spor. 5 yaşındaki insan da yapabiliyor, 80 yaşındaki insan da. Üzerimize düşeni yaparak hedefimize ulaşmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı. -Destek bekliyorlar- Wushu Milli Takımlar Teknik Direktörü Akif İnci, Wushu'nun Türk insanı tarafından fazla bilinmediğini, bu konuda insanların bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Federasyon olarak bu konuda çalışmalar yaptıklarını kaydeden İnci, başta medya olmak üzere herkesten destek beklediklerini de sözlerine ekledi.