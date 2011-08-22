-Wushucular Uzanların çiftliğinde hazırlanıyor SAKARYA (A.A) - 22.08.2011 - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen Uzan ailesinin eski çiftliğinde Dünya Wushu Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren milli takım, ekim ayında Ankara'da yapılacak şampiyonada çok sayıda madalya almayı hedefliyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF) el konulan ve eskiden Uzan ailesine ait olan Bakacak köyündeki çiftlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmesinin ardından kamp alanı olarak değerlendiriliyor. Çevre illerden gelen izcilerin kamp alanı olarak kullandığı çiftlikte, Wushu Milli Takımı da şampiyona hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Wushu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, dünya şampiyonasının 5-15 Ekim tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nda düzenleneceğini söyledi. Akyüz, dünyanın en iyi merkezinde kamp yaptıklarını belirterek, ''Ankara'da düzenlenecek dünya şampiyonasında zirvede yer almak istiyoruz. Madalya şansı yüksek, başarılı bir kadro oluşturduk. Çinli teknik direktör Zhang Ligong ve Türk antrenörlerimizle uzun, meşakkatli kamp döneminde milli takımı Ankara'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlıyoruz. Türkiye'de düzenlenmesi kararı alındığı tarihlerde, Ankara'nın şampiyonaya ev sahipliği yapması hususunda fikir birliğine varıldı. İsabetli kararımızla devlet büyükleri ve siyaset dünyası spor salonuna akın edecek ve güzel sporumuzu izleme fırsatı bulacak'' dedi. Akyüz, 52 kiloda Çağdaş Yıkılmaz, 56 kiloda Hüseyin Dündar, 60 kiloda Ali Ay, 65 kiloda Savaş Bekar, 75 kiloda Yavuz Selim Kazancı, 85 kiloda Fatih Yıldız ve 90 kiloda Mehmet Özer'den şampiyonada madalya beklediklerini sözlerine ekledi.