Wushu Federasyonu'nun sorumlusu Velioğlu'nun, Hizbullah operasyonları kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı

Wushu Federasyonu’nun Doğu ve Güneydoğu Genel Koordinatörü ve Üst İstişare Kurulu Üyesi Abdülaziz Velioğlu’nun, Hizbullah operasyonları kapsamında hapis yattığı ortaya çıktı. Velioğlu, ayrıca 2000’de polisle girdiği çatışmada öldürülen örgütün kurucusu Hüseyin Velioğlu’nun da yeğeni.

BirGün gazetesinden Eren Tutel’in haberine göre, İstanbul Beykoz'daki bir villaya 17 Ocak 2000'de polisin düzenlediği baskında öldürülen Hüseyin Velioğlu’na yakınlığıyla bilinen Abdülaziz Velioğlu, amcasının öldürülmesinden kısa bir süre sonra Antalya’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O dönem çıkan bir haberde Hüseyin Velioğlu’nun, Hizbullah’la olan ilişkisi şu ifadelerle anlatıldı:

“Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Hüseyin Velioğlu’nun 1998 yılında, örgütün Batman’daki lideri konumundaki Edip Gümüş ile irtibata geçerek İstanbul’da tekvando okulunda eğitim gördüğü spor etkinliği adı altında örgütün propagandasını yaptığı ve örgüte adam kazandırma çalışmalarını yürüttüğü belirtildi. Velioğlu’nun, ‘Hizbullah terör örgütüne üye olmak’ ve faaliyetlerini yürütmek suçundan TCK’nin 168/2 maddesi gereğince 12 yıl 6 ay hapis istemiyle cezalandırılması istendi.”

Antalya’nın Kumluca ilçesinde tutuklanan Abdülaziz Velioğlu’nun evinde yapılan aramada bir pompalı tüfek, bir tabanca, mermiler ve örgütsel doküman ele geçirilmişti. Velioğlu, ‘Eşref Kan’ adına düzenlenmiş sahte bir kimlikle yakalanmıştı.

Aktif olarak TWF’nin üst düzey yöneticilerinden biri olan Velioğlu, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Necmettin Erdoğan’ın olduğu bir fotoğrafı paylaşarak “Üç çiviyi kafamıza çıkacağız! 1: İslamsız saadet olmaz 2: Şuursuz Müslüman olmaz 3: Cihatsız İslam olmaz” ifadelerini kullandı.