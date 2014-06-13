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Dünya
Deutsche Welle

Wulff'un beraat kararı kesinleşti

Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff hakkındaki beraat kararı kesinleşti.

13 Haziran 2014 15:38


Hannover Başsavcılığı 76 sayfadan oluşan karar üzerindeki detaylı incelemelerinin ardından Christian Wulff’un yeniden yargılanması talebini geri çektiklerini açıkladı. Talebin geri çekilme nedeni ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı. Savcı Oliver Eisenhauer "Söz konusu karara yol açan sebeplerle ilgili hiçbir bilgi vermeyeceğiz" dedi.

Hannover Eyalet Mahkemesi geçen şubat ayında "çıkar sağlamak" suçundan yargılanan eski Cumhurbaşkanı Wulff'un beraatına karar vermişti. Ancak Hannover Başsavcılığı, Hannover Eyalet Mahkemesi’nin Christian Wulff hakkında verdiği beraat kararını bir üst mahkemeye taşıyarak mahkemenin kararı gözden geçirilmesini ve Wulff’un yeniden yargılanmasını talep etmişti.

2012 yılının şubat ayında başlayan dava Wulff'un cumhurbaşkanlığından istifa etmesine yol açmıştı. Christian Wulff davada film yapımcısı arkadaşı David Groenewold ile birlikte yargılanıyordu. Wulff'un 2008 yılında Aşağı Saksonya eyaleti başbakanı iken eşi ile birlikte Münih'teki geleneksel Ekim Şenliği'ne katıldığı sırada yaklaşık 720 euroluk konaklama ve yemek masrafını Groenewold'e ödettiği iddia ediliyordu. Eski Cumhurbaşkanı'nın, bu tarihten iki buçuk ay sonra, Siemens'in Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Groenewold'un yapımlarına destek vermesini istediği öne sürülmüştü.

©Deutsceh Welle Türkçe

DW/dpa/AFP, BW/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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