-Wulff'tan gurbetçilere teşekkür BERLİN (A.A) - 17.09.2011 - Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Türkiye'den Almanya'ya gelen göçmenlere, ülkesi için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Wulff, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yarın başlayacak Almanya ziyareti öncesinde "Süddeutsche Zeitung" gazetesine verdiği demecinde, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda daha büyük bir potansiyelin mevcut olduğunu belirterek, "Türkiye'den gelen göçmenler Almanya'yı daha çeşitli, daha açık ve dünyaya dönük hale getirdi" ifadesini kullandı. Türkiye'nin Arap ülkelerindeki örnek rolünü takdir ettiğini de ifade eden Wulff, Türkiye'nin, İslamiyet'in demokrasi, hukuk devleti ve çoğulculuğa aykırı olmadığının en iyi örneği olduğunu, bunun da dünya barışı için son derece önemli olduğunu belirtti. Wulff, Türkiye ve İsrail arasında yaşanan gerginliğe işaret edilmesi üzerine de Almanya'nın her iki ülkeyle de çok iyi ilişkilere sahip olduğunu, bu nedenle her iki ülkenin de güvenilir işbirliğine dönmesini ümit ettiğini kaydetti. Wulff ancak Almanya'nın bu konuda etkili bir arabuluculuk yapamayacağını, bu iki ülkenin ilişkilerini geliştirme yolunu kendilerinin bulması gerektiğini söyledi. İsrail'in, Filistinlilerin ve Kuzey Afrika ülkelerinin de genel olarak Almanya'dan büyük beklentileri olduğunu belirten Wulff, bu konuda Alman diplomasisine önemli görevler düştüğünü ifade etti. Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili de Wulff, üyelik müzakerelerinin adil ve ucu açık sürdürülmesi gerektiğini, Türkiye'nin yakın geçmişte ekonomik ve toplumsal alanda büyük ilerlemeler sağladığını ifade etti. Wulff, Hristiyan vakıflara ait el konulmuş mülkiyetlerin iade edeceği şeklindeki açıklamaların da özellikle büyük bir memnuniyetle karşıladığını söyledi. Wulff, avro kriziyle ilgili tartışmalar konusunda da Avrupa'nın birlikte ve kararlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirterek, Almanya'nın da her zaman dayanışma göstermesi gerektiğini ifade etti.