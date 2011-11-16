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Dünya

Wulff, öldürülen Türklerin yakınlarını ağırlayacak BERLİN (A.A)

16 Kasım 2011 21:25

-Wulff, öldürülen Türklerin yakınlarını ağırlayacak BERLİN (A.A) - 16.11.2011 - Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, 2000 yılından beri öldürülen Türklerin yakınlarını cumhurbaşkanlığı konutu olan Bellevue Sarayında ağırlayacak. Almanya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Wulff'un, kurbanların bazı yakınlarını Alman hükümetinin ve Federal Meclisin bazı temsilcileriyle birlikte Bellevue Sarayında ağırlayacağı, bu konuda görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Açıklamada ayrıca, Wulff'un bu akşam Leo Baeck Ödülünü alırken yapacağı konuşmada, Almanya'da yaşayan insanların aşırı sağcı teröristler tarafından öldürülmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kurbanların yakınlarına hesap vermek zorunda olduklarını, bu nedenle gelecekte insanların korunabilmesi için nelerin daha iyi yapılabileceği konusunun da düşünülmesi gerektiğini ifade edeceği bildirildi. Açıklamaya göre Wulff, Almanya'nın dünyaya açık bir ülke olmasından faydalandığını, bunu yabancılara karşı korku yaratmaya çalışan insanlara karşı savunacaklarını kaydederek, tüm vatandaşları yabancı düşmanlığına karşı tavır almaya çağıracak. Öte yandan, Türkleri öldürdüğü ortaya çıkan ve intihar eden Neonazi teröristlerin bazı politikacılara, Türk ve İslami derneklere de saldırılar düzenlemeyi planladığı bildirildi.

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