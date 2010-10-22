-WULFF FENER RUM PATRİKHANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 22.10.2010 - Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Eşi Bettina Wulff ile Patrikhaneye gelen Cumhurbaşkanı Wulff'u, Almanya metropoliti Augustinos, peder Dositheos ve diğer patrikhane yetkilileri karşıladı. Patrikhane bahçesindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde eşiyle birlikte mum yakan Wulff, ardından kiliseyi gezerek bilgi aldı. Wulff çiftinin kiliseyi ilgiyle izledikleri görüldü. Konuk Cumhurbaşkanı Wulff daha sonra, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile basına kapalı görüştü. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından Bartholomeos ile konuk Cumhurbaşkanı Wulff ve eşi Bettina Wulff el sıkışarak, beraberlerindeki heyetle basın mensuplarına poz verdi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Wulff, Almanya'daki Rum Ortodoks kilisesinin rolüyle ilgili konuştuklarını belirterek, Rum Ortodoks kilisesinin rolünün Almanya'da giderek arttığını ve Almanya'daki çeşitliliğe katkı sağladığını söyledi. Wulff, ''Tüm dinler arasında diyaloğun gelişmesini arzu ediyorum. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dinleri arasında diyaloğun artmasını istiyorum. Az sonra müftü ile görüşeceğim ve İslam dünyasının bu konuya bakış açısını öğrenmekten mutluluk duyacağım'' diye konuştu. Bartholomeos da konuk Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin, Türkiye için büyük önem arz ettiğini söyledi. Dini özgürlüklerle ilgili sorunlar gibi konular üzerinde konuştuklarını anlatan Bartholomeos, işbirliklerini, insanlığın iyiliği için sürdüreceklerini söyledi.