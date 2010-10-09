-WULFF, ERDOĞAN VE MERKEL MAÇTA BERLİN (A.A) - 08.10.2010 - Hakan Kibar - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda, Almanya ile Türkiye arasındaki karşılaşmayı, evsahibi ülkenin Cumhurbaşkanı ile iki ülkenin başbakanları birlikte izledi. Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maçta, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merker'in yanı sıra Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Devlet Bakanları Faruk Özak ve Faruk Çelik de mücadeleyi takip etti. -HİDDİNK'TEN 4 DEĞİŞİKLİK- (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, Belçika maçına göre ilk 11'de 4 değişik isme yer verdi. İstanbul'daki Belçika karşılaşmasında farklı olarak kaleci Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Özer Hurmacı ve Nuri Şahin ilk 11'de forma şansı buldu. Hiddink, kaleci Hakan Arıkan, Hakan Balta, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Sercan Yıldırım, Selçuk İnan ve İbrahim Toraman'a ise yedek kulübesinde yer verdi. -TARAFTARLAR BERLİN'İ BAYRAM YERİNE ÇEVİRDİ- Almanya ile Türkiye arasında oynanan maçın sabahında Türk taraftarlar başkent Berlin'i bayram yerine çevirdi. Karşılaşmadan yaklaşık 12 saat önce, Almanya'da yaşayan Türkler ve çevre ülkelerden gelen taraftarlar Berlin'in belirli yerlerinde toplanarak, Türkiye lehine tezahürat yaparak, maç saatini bekledi. Taraftarlar TSİ 17.00'dan itibaren de Berlin Olimpiyat Stadı çevresinde toplanarak, milli takım lehinde gösteriler yaptılar. Yaklaşık 35 bin Türk taraftar maçın oynandığı Olimpiyat Stadı'nda (A) Milli Takım'a destek verdi. 75 bin kapasiteli statta tüm biletlerin satıldığı bildirildi.