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Dünya
Deutsche Welle

Wulff davası temyizde

Savcılık, eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff hakkındaki beraat kararına itiraz etti. Wulff yolsuzluk suçlamasıyla bir kez daha hakim karşısına çıkabilir.

05 Mart 2014 13:40


Hannover Başsavcılığı, Hannover Eyalet Mahkemesi’nin Christian Wulff hakkında verdiği beraat kararını bir üst mahkemeye taşıyarak kararın gözden geçirilmesini ve Wulff’un yeniden yargılanmasını istedi.

Wulff’un yeniden yargılanıp yargılanmayacağı ile nihaî karar Federal Mahkeme tarafından verilecek.

Wulff'u yargılayan Hannover Eyalet Mahkemesi beraat kararının gerekçesini ise henüz açıklamadı.

Gerekçeli kararı beklemeden bir üst mahkemeye başvuran Başsavcı Clemens Eimterbaeumer, mahkemenin tanıkların tümünü dinlemediği ve kanıtları yeterince değerlendirmediğini söylemişti.

54 yaşındaki Wulff, film yapımcısı arkadaşı David Groenewold ile birlikte yargılanıyordu.

Wulff'un 2008 yılında Aşağı Saksonya Eyaleti'nin başbakanıyken eşi ile birlikte Münih'teki geleneksel Ekim Şenliği'ne katıldığı sırada yaklaşık 720 euroluk konaklama ve yemek masrafını Groenewold'e ödettiği iddia ediliyordu.

Eski Cumhurbaşkanı'nın, bu tarihten iki buçuk ay sonra Siemens'in Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Groenewold'un yapımlarına destek vermesini istediği öne sürülmüştü.

Wulff, hakkındaki iddiaların güçlenmesi ve Bild gazetesi ile yaşadığı tartışma üzerine yaklaşık iki yıl önce cumhurbaşkanlığından istifa etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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