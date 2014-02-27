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Dünya
Deutsche Welle

Wulff beraat etti

Yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff beraat etti.

27 Şubat 2014 14:43


Hannover Eyalet Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "çıkar sağlamak" suçundan yargılanan Eski Cumhurbaşkanı Wulff'un beraatına karar verildi. Fakat savcılığa göre, Wulff'e yönelik iddialar tamamen çürütülmüş değil. Bu nedenle savcılığın temyize giderek, davanın yeniden görülmesi için başvuruda bulunabileceğine dikkat çekiliyor.

54 yaşındaki Wulff, film yapımcısı arkadaşı David Groenewold ile birlikte yargılanıyordu. Wulff'un 2008 yılında Aşağı Saksonya eyaleti başbakanı iken eşi ile birlikte Münih'teki geleneksel Ekim Şenliği'ne katıldığı sırada yaklaşık 720 euroluk konaklama ve yemek masrafını Groenewold'e ödettiği iddia ediliyordu. Eski Cumhurbaşkanı'nın, bu tarihten iki buçuk ay sonra, Siemens'in Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Groenewold'un yapımlarına destek vermesini istediği öne sürülmüştü.

Eski Cumhurbaşkanı Wulff, hakkındaki iddiaların güçlenmesi üzerine yaklaşık iki yıl önce cumhurbaşkanlığından istifa etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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