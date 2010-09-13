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Dünya

Wulf'a açık mektup: Almanya bizim vatanımız

Türklerin de aralarında bulunduğu bir grup göçmen, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'a açık mektup gönderdi.

13 Eylül 2010 03:00

T24 - Türklerin de aralarında bulunduğu bir grup göçmen, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'a gönderdiği açık mektupta ''Bu ülke bizim de vatanımız ve siz bizim Cumhurbaşkanımızsınız'' mesajını ilettiler.

Yönetmen Fatih Akın, yazar Hatice Akyün, Almanya İslam Konseyi Başkanı Ali Kızılkaya, Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu, Berlin'deki Ballhaus Naunynstrasse Tiyatrosu Müdürü Şermin Langhoff, Türk-Alman Kuşağı Derneği Başkanı Aylin Selçuk, yazarlar Feridun Zaimoğlu ve Halil Sezgin'in de bulunduğu bir grup göçmen Taz Gazetesi'nde yayımladıkları açık mektupta ''Biz bu ülkeden vazgeçmeyeceğiz. Bu ülke bizim de vatanımız. Siz bizim Cumhurbaşkanısınız'' ifadelerine yer verildi.

Wulff'un göreve başladığında yaptığı konuşmanın ülkedeki Müslümanlar ve göçmen kökenli vatandaşlar tarafından sevinç ile karşılandığı hatırlatılan mektupta, ancak bugünkü tartışmalarda azınlıkların ''öteki'' olarak görüldüğü ifade edildi.

Bu tartışmalarda birçok olumlu sözlerin de söylendiği ve dayanışma gösterildiği, çok sayıda Alman ve göçmenin son haftalardaki gelişmelerden dolayı şaşkın oldukları ve kendi ülkesinde yabancı hissettikleri belirtilen mektupta, ''Biz Alman Müslümanlar da diğer dini, etnik ve başka halk grupları gibi aynı haklarla Almanya'ya aitiz. Bu ülkeden vazgeçmeyeceğiz. Bu ülke bizim vatanımız ve siz bizim Cumhurbaşkanımızsınız'' denildi.

Mektupta, Wulff'un bu gergin havada, ''açık ve demokratik kültür ile şekillenen karşılıklı saygı için'' çaba sarf etmesi istenildi.


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