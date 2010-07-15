-WTC İNŞAAT ALANINDA 18. YÜZYILDAN KALMA GEMİ NEW YORK (A.A) - 15.07.2010 - ABD'nin New York kentinde 11 eylül 2001 saldırılarının hedefi olan Dünya Ticaret Merkezi'nin (WTC) inşaat alanında, 18. yüzyıldan kalma gemi bulundu. Arkeolog Molly McDonald ve A. Michael Pappalardo, 10 metre uzunluğundaki geminin bir zamanlar İkiz Kulelerin yükseldiği alandaki inşaat çalışmalarında bulunduğunu belirtti. McDonald, iş makinesinin ortaya çıkardığı kavisli keresteleri fark ettiklerini, ardından geminin omurgasını bulduklarını ve gemiyi iki günde gün ışığına çıkarttıklarını söyledi. İnşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek tarihi eserleri tespit ve belgelemek üzere çalışan arkeologlar, bu bulgunun çok önemli olduğunu, geminin kesin yapım tarihinin tespit edilmesi için bazı ayrıntılı testler yapılması gerektiğini kaydetti. Aynı bölgede 45 kilo ağırlığında bir çıpanın da bulunduğu, ancak bunun gemiye ait olup olmadığının henüz bilinmediği belirtildi.