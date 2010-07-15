T24 LogoT24 Logo
Dünya

WTC İNŞAAT ALANINDA 18. YÜZYILDAN KALMA GEMİ NEW YORK (A.A)

15 Temmuz 2010 17:44

-WTC İNŞAAT ALANINDA 18. YÜZYILDAN KALMA GEMİ  NEW YORK (A.A) - 15.07.2010 - ABD'nin New York kentinde 11 eylül 2001 saldırılarının hedefi olan Dünya Ticaret Merkezi'nin (WTC) inşaat alanında, 18. yüzyıldan kalma gemi bulundu. Arkeolog Molly McDonald ve A. Michael Pappalardo, 10 metre uzunluğundaki geminin bir zamanlar İkiz Kulelerin yükseldiği alandaki inşaat çalışmalarında bulunduğunu belirtti. McDonald, iş makinesinin ortaya çıkardığı kavisli keresteleri fark ettiklerini, ardından geminin omurgasını bulduklarını ve gemiyi iki günde gün ışığına çıkarttıklarını söyledi. İnşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek tarihi eserleri tespit ve belgelemek üzere çalışan arkeologlar, bu bulgunun çok önemli olduğunu, geminin kesin yapım tarihinin tespit edilmesi için bazı ayrıntılı testler yapılması gerektiğini kaydetti.  Aynı bölgede 45 kilo ağırlığında bir çıpanın da bulunduğu, ancak bunun gemiye ait olup olmadığının henüz bilinmediği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24