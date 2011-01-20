-WSJ'NİN İSTANBUL GÖRÜŞMELERİ YORUMU NEW YORK (A.A) - 20.01.2011 - ABD'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), ''Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, İran'ın nükleer programının görüşüleceği İstanbul görüşmelerinde, müzakere masasına oturmasa da perde arkasında nüfuzunu kullanmasının beklendiği'' yorumunu yaptı. Gazetenin ''İstanbul'' mahreçli haberinde, 21-22 Ocak tarihlerinde İran ile P5 artı 1 ülkeleri (Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ve Almanya) arasında düzenlenecek görüşmelerde, ABD ve diğer ülkelerin, nükleer programının barışçıl olduğunu temin etmek için somut adımlar atması yönünde İran üzerinde baskı kurmalarının beklendiğini yazdı. Ayrıca haberde altı ülkenin, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) müfettişlerinin İran'ın genişleyen nükleer altyapısına erişimlerinin artmasına izin vermesini sağlamayı deneyecekleri de belirtildi. Haberde, İstanbul görüşmelerinde resmi olarak müzakere masasına oturmayacaklarını söylemesine karşın pek çok Avrupalı yetkilinin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ''müzakerelerde perde arkasında nüfuzunu kullanmasının beklendiğini'' belirttikleri de vurgulandı. İran'ın İstanbul'daki görüşmelere diplomatik açıdan güçlenerek geldiği yorumuna da yapan gazete, İran'ın öncelikle uluslararası topluma görüşme yeri olarak İstanbul'u kabul ettirdiğini, ayrıca bölgesel olarak da konumunu güçlendirdiğini, Lübnan'da yakın müttefiği olan Hizbullah partisinin Beyrut'un Batı yanlısı hükümetini başarıyla devirdiğini yazdı. Haberde Türkiye, Suriye ve Katar'ın ''İran'ın diplomatik müttefikleri olarak Lübnan'daki siyasi krizi çözmek için devreye girdikleri, ABD'nin müttefikleri Suudi Arabistan ve Fransa'nın girişimlerinin ise başarılı olamadığı'' yorumu da yapıldı. Haberde ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'ın son yıllarda önemli bir diplomatik dostu haline geldiği'' görüşüne yer verilirken BM Güvenlik Konseyi'nde İran yaptırımlarına karşı sadece Türkiye ve Brezilya'nın ''hayır'' oyu kullandıkları anımsatıldı. 17 Mayıs 2010'da Başbakan Erdoğan'ın diplomatik ekibinin girişimiyle Türkiye, Brezilya ve İran arasında Tahran Bildirisi'nin imzalandığı da belirtildi.