WSJ'den Kılıçdaroğlu yorumu

T24- Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğine seçilmesi ve bunun Türk siyaseti üzerindeki olası etkileri, yabancı medyada haber ve yorumlara konu olmayı sürdürüyor. Wall Street Journal gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanlığı'na getirilmesinin Türkiye'deki "siyasi manzarada potansiyel bir transformasyon yarattığı"nı belirtirken, Baykal döneminde "adeta önemsiz bir duruma düşen partiye yeni bir hayat enjekte ettiği" yorumunu yaptı.







Gazete, "61 yaşındaki Sayın Kılıçdaroğlu, lider seçilmesinin ardından Türkiye'nin yumuşak sözlü Mahatma Gandi lakabına meydan okudu. İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi veya AKP'yi yolsuzluğa batmış ve dikta olarak resmederek iğneleyici bir saldırıda bulundu" diye yazdı.





Cumhuriyet gazetesinden yer alan habere göre, ABD'nin en çok satan gazetesi Wall Street Journal, Türkiye muhabirini Marc Champiom imzasıyla yayımladığı haber analizde, "Türkiye'nin ana muhalefet partisi, hafta sonunda yeni bir lider seçerek, Avrupa ile Ortadoğu'yu bağlayan ve önemi gideren artan bu ülkedeki siyasi manzarada potansiyel bir transformasyon yarattı" yorumunu yaptı.



CHP'nin, "Büyük bir hevesle yapılan Kurultay'da, seks skandalının ardından istifa eden eski lider Deniz Baykal döneminde adeta önemsiz bir duruma düşen bir siyasi harekete yeni hayat enjekte ettiği"ni de değerlendirmesini yapan gazete, "61 yaşındaki Sayın Kılıçdaroğlu, lider seçilmesinin ardından Türkiye'nin yumuşak sözlü Mahatma Gandi lakabına meydan okudu. İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi veya AKP'yi yolsuzluğa batmış ve dikta olarak resmederek iğneleyici bir saldırıda bulundu" ifadelerini kullandı.



WSJ, bu çerçevede Kılıçdaroğlu'nun "yedi yıldız otellerde yaşıyor, cipler kullanıyorlar" yönündeki sözlerine yer verdiği haberinde Kılıçdaroğlu'nun, iki üst düzey AKP'linin istifasına yol açtan yolsuzluklara karşı yürüttüğü kampanyasına da dikkat çekti.



Baraj indirme sözü



Kılıçdaroğlu'nun, Kurultay'da yaptığı konuşmada son dönemdeki CHP politikalarıyla ilgili bazı önemli değişikliklerin olabileceğini ortaya koyduğunu kaydeden gazete, bu çerçevede "Beklenmeyen bir çıkışla" Kılıçdaroğlu'nun, iktidara gelmesi halinde yüzde 10 barajını indirmeye söz verdiğini belirtirken "Bu, Türkiye'nin büyük Kürt azınlığını temsil eden partilerin ana bir talebidir. Şimdiye kadar hem hükümet hem de CHP, yüzde 10'luk barajı düşürmeyi reddetmişlerdi" diye yazdı.



ABD'li gazete, Kılıçdaroğlu'nun, yoksullar ve emeklilere yönelik olarak "sosyal demokrat mesajlarına odaklanmasını" da diğer önemli değişiklik olarak niteledi. "Türkiye'nin laik-İslami bölünmesinden de konuşmaktan kaçındı" diyen gazete, bu kapsamda AKP'nin, ifade ve din özgürlüklerine ilişkin sert yasalarda değişiklik yapılmasını benimsendiğini, CHP'nin ise şimdiye kadar bu değişikliklere karşı çıktığını kaydetti.



CHP'nin modern Türkiye kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaratıldığını ancak, partinin son yıllarda güç kaybettiğini, 2007 seçimlerinde AKP'nin yüzde 47'lik desteğine karşı oyların yüzde 21'ini elde ettiğini yazan WSJ, "Son dönemdeki kamu oyu yoklamaları, AKP'nin gerilediğini gösterse de CHP bundan yararlanamadı ve geçen yıl yapılan yerel seçimlerde oyların ancak yüzde 23'ünü kazanabildi" yorumunu yaptı. Analizde şöyle devam edildi:



"Siyasi gözlemciler bunun, partinin, Atatürk'ün laik devrimine yönelik iddia olunan İslamcı tehditten korunmak için demokratik süreçten çok orduya dayanan, modası geçmiş bir otokratik ideolojinin tutsağı imajından kaynaklandığını söylüyorlar."