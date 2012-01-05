WSJ: Türkiye’nin büyüme performansı hızlı düşebilir

T24 - Wall Street Journal gazetesi, Türkiye’de enflasyonun son üç yılda en yüksek seviyeye ulaştığını kaydederek, ekonomistlerin, “Merkez Bankası enflasyon riskleri hakkında çok iyimser ve merkezi faiz politikasını yükseltmek için çok isteksiz”, “Üçüncü çeyrekte yüzde 8.2 olan Türkiye’nin yıldız gibi büyüme performansı hızlı bir şekilde düşebilir”, “Türkiye’nin ekonomik verileri ve özellikle güçlü nüfusu ve diğer temel değerleri yanlış yorumlanıyor” görüşlerini kaydetti.





ABD’nin borsa ve iş çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal, Türkiye’de enflasyonun son üç yılda en yüksek seviyeye ulaştığını kaydederek, bu durumun Türkiye’nin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olup olmadığı konusunda tartışmaları başlatabileceğini belirtti.



2011 yılında yüzde 10.45 olan tüketici fiyatları endeksinin 2008’den itibaren kaydedilen en yüksek değer olduğunu belirten gazete, Merkez Bankası’nın 2011 enflasyon hedefini ikiye katlandığını yazdı.