-WSJ: TÜRKİYE OTOMOBİL ÜRETİM MERKEZİ NEW YORK (A.A) - 07.12.2010 - ABD'nin iş ve ekonomi çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Türkiye'nin otomobil yapımında giderek güçlenerek otomobil merkezi olarak ortaya çıktığını yazdı. Gazetenin internet sitesinde çıkan haberde, otomobil sanayisi tahminlerine göre bu yıl Türkiye'nin, otomobil yapımında Doğu Avrupa'nın en büyük araba üreticisi Çek Cumhuriyeti'ni geride bırakacağı bildirildi. Haberde Türkiye'nin bu yıl, geçen sene ürettiği otomobilin üçte biri kadar daha fazla araba ürettiği vurgulanarak bu durumun ülkenin ekonomisinin küresel mali krizin ardından ne kadar etkileyici şekilde toparlandığını gösterdiği belirtildi. Gazete Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından dün açıklanan verilere göre, ülkenin otomotiv pazarında 2010 yılı Ocak-Kasım dönemi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 oranında artığı hatırlatılarak Türkiye'de otomotiv pazarında üreticilerin pazardaki talebi karşılamak için canla başla çalıştıklarını söyledikleri de kaydedildi. Türkiye'nin bu yıl 1,05 milyon araç üreterek Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'yı geride bırakmasının beklendiği, otomobil üretimindeki bu patlamanın ardından bu yılın ikinci çeyreğinde Çin kadar hızlı büyüyen Türk ekonomisinin bulunduğu, Türkiye'de hem siyasilerin, hem de şirketlerin Orta Doğu'da ve Afrika'daki ilişkilerini geliştirdikleri belirtildi. Oto-sanayi dalında danışmanlık yapan şirketlerin görüşlerine de yer verilen haberde, "Autopolis" adlı şirketin başkanı John Wormald'ın "Türkiye, küresel düzeyde rekabetçi bir otomobil merkezine dönüşüyor, Türkiye'de son derece büyük bir iç pazar var ve hükümet ekonomiyi yatırımcıları çekecek şekilde reforme ediyor, o yüzden otomotiv sektöründeki büyüme devam edecek" dediği kaydedildi. Haberde Türkiye'nin otomobil ihracatının da son derece büyük olduğu, Türkiye'de üretilen her 10 aracın 7'sinin ihraç edildiği, ihracattaki genişlemenin özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da görüldüğü bildirildi.