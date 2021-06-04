WSJ, Türkiye'nin ürettiği SİHA'ları inceledi: "Türkiye ve Rusya çevresindeki stratejik dengeyi değiştiren yeni savaş taktiği"

The Wall Street Journal'da yayımlanan bir makale, Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının son yıllarda "bölgesel çatışmalarda belirleyici bir rol oynadığı" değerlendirmesini yaptı. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ çatışmalarında İHA ve SİHA'ların kullanıldığı hatırlatılan makalede "Geçen yıl bölgesel çatışmalarda başarılı olduğu kanıtlanan, Türkiye ve Rusya çevresindeki stratejik dengeyi değiştiren yeni savaş taktiği" ifadeleri kullanıldı.

The Wall Street Journal'da James Marson ve Brett Forrest imzalı "Türkiye tarafından üretilen silahlı, düşük maliyetli drone'lar savaş meydanlarını ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor" başlıklı makalede, çok sayıda bölgesel çatışmada Türkiye'den ithal ettiği İHA (insansız hava aracı) ve SİHA'lar (silahlı insansız hava aracı) ile askeri alanda üstünlük elde edildiği ifade edildi.

Makale, İHA ve SİHA'ların savaş alanlarındaki kullanımını şöyle anlattı: "Dünya genelinde küçük ordular maliyetli olmayan silahlı drone'ları, silahlı düşmanlarına karşı kullanılıyor. Bu, geçen yıl bölgesel çatışmalarda başarılı olduğu kanıtlanan, Türkiye ve Rusya etrafındaki stratejik dengeyi değiştiren yeni savaş taktiği. Türkiye'de uygun fiyatlı dijital teknolojiyle üretilen drone'lar, tankları ve diğer silahlı araçların yanı sıra Suriye, Libya ve Azerbaycan'da Rusya'nın desteklediklerinin kullandığı hava savunma sistemlerini de harap etti. Bu drone'lar gelecekteki savaşların en ileri teknolojiye sahip pahalı olanlar kadar ucuz ancak etkili savaş araçlarla şekilleneceğini gösteriyor."

Makalede, geçen yıl Suriye'de Türk İHA ve SİHA'larının kullanılmasının ardından Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace'ın "Bu uygulamalar oyun değiştirici" dediği hatırlatıldı.

"Tek başına ya da grup halinde hareket eden bu drone'lar orduları şaşırtabilir ve hafif silahlı araçları etkisiz hâle getirebilir" diye devam eden makale, drone'ların 24 saat havada sessizce kalabildiği, hava savunma sistemlerinde boşluk bulabildiği ve savaş uçaklarının hedef belirlemesine yardımcı olabildiğini ekledi.

"ABD dahil ordular hava savunma sistemlerini bu gelişmelere ayak uydurmak için güncelliyor" denilen makalede ABD Hava Gücü Araştırma Laboratuvarı'nın Skyborg ve Valkyrie isimli düşük maliyetli otonom hava araçları geliştirdiği belirtildi. Hava Gücü'nden bir yetkilinin "Hasımlarımız şimdiden platformlarımızı riske atacak teknolojiler geliştiriyor" dediği aktarıldı.

ABD'nin MQ-9 SİHA'larıyla karşılaştırıldı

Makalede, ABD'nin MQ-9 drone'larıyla Baykar Savunma'nın ürettiği Bayraktar TB2 karşılaştırıldı. Bayraktar TB2'nin MQ-9 ile karşılaştırıldığında daha hafif silahlı, dört lazer rehberli füzesi olduğu, haberleşme menzilinin MQ-9'un beşte biri olduğu belirtildi. Makale şöyle devam etti "Ancak kullanışlı ve güvenilir. 6 Bayraktar TB2 SİHA'sı ve diğer gerekli ekipmanları onlarca milyon dolar tutarken, MQ-9 yüzlerce milyon dolar tutuyor."

"Türkiye'nin bölgesel etkisini genişletmesine yardım etti"

Bayraktar TB2 SİHA'larının 2020'nin başında Suriye'de uluslararası dikkati çektiği belirtilen makalede, drone'ların Libya ve Dağlık Karabağ'daki kullanımlarının de etkisini gösterdiği aktarıldı. Makale şöyle devam etti: "Drone'ların başarısı, ABD'nin zaman zaman ters düşen müttefiği, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bölgesel etkisini ciddi sayıda asker ve maliyetli ekipman riskine girmeden genişletmesine yardım etti"

"Türkiye'nin büyüyen kapasitesi NATO'ya fayda sağlasa da bazı üyeler Erdoğan'ın drone gönderme ve satma şansının daha bağımsız bir dış politika ve güvenlik politikası uygulamaktaki iddialı amacını güçlendirebileceğinden endişe ediyor" denilen makalede emekli ABD Ordusu Özel Operasyonlar Üstteğmeni Mike Nagata'nın şu görüşüne yer verildi: "Drone'lar ABD-Türkiye ve NATO arasındaki ilişkilerin geleceğindeki daha büyük bir sorunun bir parçası"

Makalede, Ukrayna'nın 2019'da Türkiye'den TB2 SİHA'sı satın almak üzere anlaştığı, en az altı tane aldığı hatırlatıldı. Ortak üretimin de görüşüldüğü belirtilirken Ukrayna'yla SİHA satışı ve görüşmelerinin Moskova'yı rahatsız ettiğinin altı çizildi. Rusya'nın Türkiye'deki Covid-19 vakalarını gerekçe göstererek uçuşları durdurması kararı hatırlatıldı.